我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜萊莉‧柯林頓也不當處理密件 僅起訴川普？關鍵這2點

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

賭風吹向青少年 60%-80%高中生曾涉賭

編譯周芳苑／綜合11日電
60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，有些學生會由手機安裝的賭博程式投注。(美聯社)
60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，有些學生會由手機安裝的賭博程式投注。(美聯社)

目前美國已有33州明文立法允許運動賭博、另三州即將跟進，但仍禁止未成年人賭博，而青少年仍可透過父母及其他長輩帳戶在手機下注、使用不受監管的海外投注網站，甚至連平常玩撲克牌都可下注。青少年之間的賭風已引起學校及政府教育部門關注。

根據「全國預防嗜賭理事會」(National Council on Problem Gambling)，60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，其中4%至6%有形成賭博問題的風險。閒暇時玩撲克牌下注輸贏有時可達數百元，多由父母出錢。

高中生尼克便嗜博成性，他擅長籃球的三分球跳投，很快便利用這項絕活賭博，常常和同學下注比賽誰投中最多球，每局5或10元，之後加碼為每星期300到500元，他覺得打球下注令人興奮，從來不知道會有什麼後果；不久後，他為了體育運動下注投入巨額資金，尼克今年已27歲、過去十年賭博花費累積達70多萬元，去年甚至為了國際網球比賽下注而從工作場所偷竊3萬5000元，面臨刑事指控。

如今多州賭博合法化之後，大人小孩下注比過去更容易，為避免嗜賭成癮釀成不可收拾的後果，全國愈來愈多公校提供賭博教育課程，讓青少年知道賭博多麼容易而快速的讓人走人歧途。

60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，其中4%至6%有形成賭博問題的風險。閒...
60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，其中4%至6%有形成賭博問題的風險。閒暇時玩撲克牌下注輸贏有時可達數百元。(美聯社)

尼克打算官司解決後找工作，卻又擔心賭博紀錄不利求職。吃盡賭博苦果的尼克認為，假如過去高中提供賭博課程，他的人生必大不相同。

維吉尼亞州去年立法，要求學校開課教導賭博及成癮風險，州教育廳正制訂課程內容；新澤西、密西根等州也嘗試這麼做；馬里蘭、西維吉尼亞州前幾年立法失敗，打算再接再厲。

大部分州的合法賭博年齡是21歲，有些州則降至18歲。

全國預防嗜賭理事會執行董事懷特(Keith Whyte)最近和維州40名高中生談話，每個人都說自己或朋友曾下過注，多半不合法，而且幾乎手機裡都有賭博程式；他相信賭博課程可有效降低青少年賭博風氣。

西維吉尼亞州 教育部 手機

上一則

伊州長簽署504億預算 大幅增加教育經費

延伸閱讀

NBA／保羅要被交易？太陽收到多通詢價電話 湖人、勇士成可能下家

NBA／保羅要被交易？太陽收到多通詢價電話 湖人、勇士成可能下家
NBA／老8傳奇熱火季後賽累積13勝 超越尼克1999年紀錄

NBA／老8傳奇熱火季後賽累積13勝 超越尼克1999年紀錄
NBA／狂飆41分仍遭淘汰 布朗森：對於下賽季已感到期待

NBA／狂飆41分仍遭淘汰 布朗森：對於下賽季已感到期待
NBA／熱火淘汰尼克挺進東冠 史上第2支第8種子球隊

NBA／熱火淘汰尼克挺進東冠 史上第2支第8種子球隊

熱門新聞

猶他州一個學區決定，禁止聖經出現在初中及小學校園，因為其中有很多兒童不宜的內容。(美聯社)

猶他州鹽湖城一學區 禁止中小學讀聖經：內容粗俗暴力

2023-06-03 21:51
惠特尼高中畢業生Max Peng獲頒5萬美元愛迪生獎學金。（Edison International）

台灣小孩Max Peng 從農村走進哈佛

2023-05-31 02:18
60%至80%的高中生過去一年曾用錢賭博，有些學生會由手機安裝的賭博程式投注。(美聯社)

賭風吹向青少年 60%-80%高中生曾涉賭

2023-06-11 21:58
英國泰晤士高等教育特刊1日發布2023年「世界大學影響力排名」，國立成功大學奪下總排名全球第24名。(本報系資料照)

泰晤士今年世界大學影響力排名 台灣「這校」贏過台大

2023-06-01 10:40
聯邦學貸償還已經延期多次，今年恐無法再延。圖為哈佛大學5月25日畢業典禮。（美聯社）

學貸償還恐無法再延 該怎麼還款？3細節要注意

2023-06-01 21:44
諾貝爾物理學獎得主梶田隆章日前與台灣高中生座談，被問及是否曾想放棄時表示，他做研究是為了解宇宙運行，沒想過放棄，熱忱讓他持續下去，「做你有熱忱的事」。(取材自東京大學官網icrr.u-tokyo.ac.jp/staffs/416/)

諾貝爾物理獎得主梶田隆章：不曾想放棄、做你有熱忱的事

2023-06-03 02:07

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手