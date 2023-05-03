我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登副總統任內涉賄？吹哨者向國會爆料 共和黨喊查

浪漫陷阱詐財… 70歲翁被釣走5.5萬元 去年全美受害破10億

疫後成績倒退 8年級歷史、公民水平降至史上最低

記者胡玉立／即時報導
教育部3日公佈去年全國八年級學生的美國歷史和公民知識考試結果，成績降至空前最低水平。(美聯社)
教育部3日公佈去年全國八年級學生的美國歷史和公民知識考試結果，成績降至空前最低水平。(美聯社)

教育部3日公布去年八年級學生的美國歷史和公民考試結果，成績降至史上最低水平；這是疫情以來首次發布美國歷史和公民成績；被稱為「國家成績單」的「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)顯示，學生知識水準下降，逆轉了自1990年代以來的進步成果。

數據顯示，13%八年級學生美國歷史成績達熟練標準；約五分之一學生公民成績達到或超過熟練水平。31%的八年級學生公民成績低於基本水平，這些學生無法正確識別憲政政府共同特徵等基礎知識問題。NAEP評估的所有科目中，美國歷史分數達熟練水平的比例最低，公民次之。

全國教育統計中心(National Center for Education Statistics)主任佩姬·卡爾(Peggy Carr)表示，她對八年級學生的美國歷史和公民成績感到震驚，這些成績「與其他科目相比，低得可悲」，「如此數據值得全國關注。我們民主政治的健康，取決於有教養和投入參與的公民。」

去年10月公布的聯邦測試結果顯示，數學成績出現歷來最大跌幅，全國閱讀成績下降，抹殺了過去30年增長的成績。

2022年八年級學生美國歷史平均分數是258分(滿分500分)，比2018年低五分，比1994年該測試第一次舉辦時的平均分低一分。2022年八年級學生公民平均分數是150分(滿分300分)，比2018年低兩分，與1998年該測試第一年的平均分數相同。

美國歷史協會(American Historical Association)執行總監格羅斯曼(James Grossman)表示，分數下降反映出美國學校教授的歷史和公民課程質量均下降，而政治上的尖刻對立加劇了這種情況。

教育部 疫情

上一則

北卡洛麗華盛頓小學 獲磁石學校優異獎

延伸閱讀

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看
華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效
美國又一家銀行搖搖欲墜 PacWest盤後大跌60% 考慮出售

美國又一家銀行搖搖欲墜 PacWest盤後大跌60% 考慮出售
美國貿易代表戴琪：盼能速宣布美台貿易倡議新進展

美國貿易代表戴琪：盼能速宣布美台貿易倡議新進展

熱門新聞

紐奧良高三生巴恩斯獲得各所學校提供合計高達900萬美元的獎學金，打破「拿最多獎學金」金氏世界紀錄。圖片擷自推特

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

2023-04-26 09:24
聖地牙哥Torrey Pines高中華裔生劉心淘獲得國家優秀獎學金。 (受訪者提供)

國家優秀獎學金首批名單 加州70人上榜半數亞裔

2023-04-27 02:11

美國慈濟學童坐上議員席位 向官員分享環保理念

2023-04-28 19:58
根據最新公布的調查，專業和散戶投資人表示，儘管近來臉書母公司Meta、亞馬遜及Google母公司字母紛紛裁員，但他們認為科技業仍是應屆畢業高中生的最佳從業選擇。（路透）

金融業光環失色？最新調查：未來這兩個行業最吃香

2023-04-17 07:23
SAT拚高分，數學部分可早做準備。(美聯社)

數學充分準備 SAT拚1500分有譜了

2023-04-28 16:04
賓州大學。（取材自推特）

富豪搖籃 賓州大學畢業生薪水最高 擊敗哈佛與耶魯

2023-04-12 15:04

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡