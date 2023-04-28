美國慈濟學童坐上議員席位 向官員分享環保理念

美國加州核桃 市的慈濟小學近日有一場別開生面的校外教學，學童進入市議會的議場，坐上議員席位訓練膽識，向議員及市府官員演講，宣傳環保理念。

校方將這場活動命名為「青少年社區領袖論壇」，10多名四年級、五年級學生參與，在學校老師與家長的陪同下，進入小學所在地的核桃市政府（City of Walnut）上了一堂公民教育 課。

核桃市人口約3萬人，是洛杉磯郡88個地方城市之一。市府運作遵守美國地方自治精神，民選的5名市議員互推一名市長，每個月固定在議場開會，開放市民列席。

議會決定人事與大方向，指派專責的市政總經理威納（Tom Weiner）執行。

慈濟小學的學生27日就是坐上平日市議員開會的座位，向市議員秦振國（Eric Ching）、市政總經理威納、警察 局長與多名市政主管進行簡報，分享在學校與家庭落實的環保理念。

學童坐在議員席位上，以英文和中文雙語輪流報告。市議員與市府主管在台下聽講，同時擔任評審，選出整場演講表現最佳的學生。

秦振國接受訪問時說，坐在台下收穫不少，學習到環境保護知識，他認為地方政府有2個主要功能，就是服務和保護，他期許孩子們發揮所學，日後投入社區服務。

威納肯定學生們的勇氣，在台上展現自信，希望隨著年紀增長，他們能帶著這樣的自信和勇氣，不管是就讀大學或進入社會，都能成為社區領袖，服務人群。

慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰說，面對地球暖化和氣候變遷，環境保護需要結合每一個人的力量，透過這次教學機會，孩子們學習到如何勇敢宣揚環保的理念，號召更多人一起愛地球。