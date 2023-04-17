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金融業光環失色？最新調查：未來這兩個行業最吃香

編譯洪啟原／綜合外電
根據最新公布的調查，專業和散戶投資人表示，儘管近來臉書母公司Meta、亞馬遜及Google母公司字母紛紛裁員，但他們認為科技業仍是應屆畢業高中生的最佳從業選擇。（路透）
根據最新公布的調查，專業和散戶投資人表示，儘管近來臉書母公司Meta、亞馬遜及Google母公司字母紛紛裁員，但他們認為科技業仍是應屆畢業高中生的最佳從業選擇。（路透）

在未來，金融業還會是人人擠破頭想進入的行業嗎？只怕未必。根據MLIV Pulse的調查，投資人對即將畢業的高中生這一代年輕人提出的職涯發展建議，指出未來最具發展潛力的，是科技和醫療兩大領域，而非金融業。

彭博資訊MLIV Pulse訪調的678名專業和散戶投資人表示，儘管近來臉書母公司Meta、亞馬遜及Google母公司字母紛紛裁員，但他們認為科技業仍是今年應屆畢業高中生的最佳從業選擇，畢竟在數位平台和人工智慧（AI）影響力日增的世界中，具備科技領域專業知識顯得益發重要。

調查顯示，556名專業投資人中約有52%認為，科技業是高中畢業生的「應許之地」；122位散戶投資人中也有48%投票給科技業。

人資顧問公司Challenger, Gray & Christmas（CGC）高級副總裁說：「綜觀近20到30年，金融業的薪資水準依然居冠，但科技業正迎頭趕上，薪資幾乎與金融業不相上下。」他認為，即使AI崛起，科技和金融業預料仍是未來20~30年最賺錢的兩大行業，「我認為這不會變」。

CGC表示，有些人認為矽谷科技業的「風景特別好」，可能是基於科技業已改變華爾街內部的運作方式，「有許多人擁有十分出色的金融頭腦，但他們的某些交易策略如果不透過優秀的程式設計師執行，就無法運作。」

除了給高中畢業生的建議，投資人對今年要從幼稚園畢業的孩子，也給予不同的職涯發展建議。近40%受訪者認為，更年輕的這一代人，醫療業是最佳選擇。醫療領域的工作常涉及人與人的互動，意味AI可能永遠無法完全取代這些工作機會。

根據調查，將醫療業列為從業首選的專業和散戶投資人，占比各為38%和41%。

投資 AI 華爾街

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