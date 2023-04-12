富豪搖籃 賓州大學畢業生薪水最高 擊敗哈佛與耶魯

賓州大學。（取材自推特）

無論是從學術、職業發展等各項排名來看，常春藤 聯盟八大名校都是名列前茅，畢業生也堪稱獲得「高薪保證」。有報導指出，賓州 大學校友的薪資在這八所學校中最高，從入學開始計算的十年後，年薪中位數超過10萬美元，擊敗耶魯與哈佛大學。

CNBC網站報導，數據顯示，領取聯邦學生補助的人士在就讀賓州大學十年之後，年薪中位數達10萬3246美元，是常春藤八所名校中最高的，擊敗第二名的普林斯頓大學（9萬52689美元）、第三名的達特茅斯學院（9萬1627美元）。

至於耶魯大學 和哈佛大學校友在入學十年後，年薪中位數分別為8萬8655美元與8萬4918美元，排名第六與第七。

此外，知名財經雜誌富比世（Forbes）2022年美國400大富豪排行榜中，有17人是賓州大學畢業生，至於哈佛和耶魯大學則各只有11人。

就算沒有進入財富排行榜，在進入常春藤聯盟大學後，也預期能獲得體面的薪資。根據教育部的數據，領取聯邦學生補助的常春藤校友，在入學十年之後，賺取的薪資中位數約9萬500美元。

順帶一提，賓州大學的華頓商學院可謂是「富豪搖籃」，校友包括「股神」巴菲特、美國前總統川普與特斯拉執行長馬斯克。