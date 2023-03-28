半導體人才自己培養 三星推建教合作 聚焦製程技術

三星電子位於平澤的晶片製造廠。 （路透）

南韓三星 電子要在南韓國內培養更多半導體人才，計劃在首爾大都會 區以外的地方，與三家科技學院建教合作，提供整合學士與碩士課程。藉由非首爾都會區的系統性半導體人才培育，在國家級的層級上強化人才生態系。

南韓媒體Business Korea報導，三星電子周一（27日）宣布，和光州科技學院（GIST）、大邱慶北科技學院（DGIST）、國立蔚山科技學院（UNIST）等三個院校達成協議，分別設立建教合作科系。學程五年，整合學士與碩士課程。三星電子與學校今年下半年開始考選學生，明年3月開學。

在招生名額方面，國立蔚山40名，另兩所學校各30名，代表每年合計100名。學習課程聚焦於半導體製程控制技術，因為半導體製造朝極細微技術激烈競爭，製程技術愈來愈重要。

三星另外與韓國科學技術學院（KAIST）、浦項工科大學（POSTECH）、延世大學、成均館大學等院校成立的建教合作科系，則是著重於半導體設計與軟體教育。三星表示，製程、設計與軟體正是半導體製造的三大關鍵領域。

若把這些新增的建教合作科系，與現有的人才培育科系合併計算，2029年南韓國內培養半導體專業工程師的學生員額，就會由現在的260人增加為450人。

Business Korea說，南韓在半導體業的主要對手台灣、美國和中國大陸，都積極培育半導體人才。台灣在半導體領域，放寬大學與產業間的合作條件；中國大陸在國家級的大專院校設立半導體相關科系；美國現在鼓勵半導體領域的國際學生在美國工作。

三星會長李在鎔15日宣布60兆韓元區域投資計畫時曾經強調，在非首爾都會區培育半導體人才的重要性，「我們必須與在地社區一起成長。」他說，三星「在艱困時期，更大膽更主動準備未來。」