南加大實地教育系改名 原因跟「種族歧視」有關

南加州大學社會工作學院的實地教育系日前宣布，決定把「實地」一詞改成「實踐」，理由是「實地」可能有著種族歧視涵義。資料照片。(路透)

英國天空新聞台12日報導，美國南加州大學 （USC）社會工作學院的一個學系日前宣布，已經將「實地」（Field）一詞移除，理由是該詞可能有著種族歧視 涵義。

根據此前名為實地教育 系（Field Education Department）的南加大「實習教育系」（Practicum Education Department）9日發出的系名變更通知函，「我們已經決定，從我們的課程與練習移除『實地』一詞，並將其替換為『實踐』」。

信函指出，「藉由有利於包容性的語言代替會被視為反黑人或反移民的語言，此一修改支持反種族歧視的社會工作實踐。語言可以很強大，對奴隸與移工的後代，諸如『進入實地』（going into the field）或『實地工作』（field work）的詞彙，也許具有不是良性的涵義」。

實地教育系在函中表示，「我們的目標不僅僅是改變語言，而是尊重與承認包容，拒絕白人至上、反移民與反黑人意識形態。我們知道，改變措辭可能具有挑戰性，完全過渡需要一些時間」。

對此，分享這封信的加州醫師赫瑪蒂（Houman Hemmati）則在推特質疑，「這有好處嗎，還是空虛的釋放美德信號？」。有網友推文諷刺，「他們還會有棒球或足球場（fields）嗎？」。另外一位網友則寫道，「如果社會工作者們如此脆弱，以至於受到了『實地』一詞的創傷，那他們對當事人沒有多大用處」。