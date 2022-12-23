陪伴、引導…培養女兒才藝 華裔媽媽分享心得

李影與女兒參加選美比賽。（李影提供）

中國移民 、專業魔術師李影從小培養女兒接觸各種才藝，但從不逼迫孩子，讓她自由發展；李影在孩子成長過程中，教會她失敗的經歷也是必然的收穫，以陪伴和正向的語言引導，同時也努力發掘親子 間的共同愛好，促進更多交流。

李影來自魔術世家，16歲起跟隨母親楊新英的腳步，開始魔術表演，移民美國後在醫美診所上班，同時延續魔術專業，經常四處表演；她15歲的女兒崔欣妍現就讀皇后區 法蘭克．辛納區藝術高中(Frank Sinatra School Of The Arts High School)舞蹈系，自小在母親和祖母的薰陶下，也愛上魔術，在發掘魔術的秘密後，樂於一遍又一遍練習。

談到華人孩子的才藝培養，李影強調讓孩子找到興趣所在的重要性，女兒自三歲就接觸舞蹈、魔術、鋼琴、滑冰、游泳、選美等，這些項目對她的身心開發均有幫助，但最終會保留下來的是那些感興趣的才藝；例如對舞蹈的熱愛，促使她在家裡頻繁練習，且希望有更多演出機會，相反地，對鋼琴興致缺缺，練琴過程中就會不停看錶，想快點度過時間。

李影與女兒在母女走秀環節中帶來魔術表演。（李影提供）

從小鼓勵女兒參與各項賽事，當然不是每次都能抱回大獎，比賽中可能出現更優秀的選手，且評委的眼光具有主觀性，不是加倍付出努力就行；但李影認為，人生道路很長，本來就有不如意的時候，失敗也是一種體驗和收穫，小時承受的挫折成為孩子長大後正向面對生活的能力，「如果從小就一帆風順，以後面臨困難是完全沒有辦法去面對的。」

崔欣妍參加紐約時裝周。（李影提供）

李影表示，女兒剛開始沒獲獎肯定覺得失落，家長能做的就是幫助調整好心態，她就會開導說「得不得獎無所謂，就是要給自己增強自信心的一個機會，只要每次進步一點就是最好的成績了」，且享受當下過程更為重要。

而比賽固然存在競爭性，但也要懂得在別人表現優秀時為他們鼓掌；李影形容女兒這一點就做得很棒，會熱心為其他選手調整髮型、化妝等，希望他們也有很好的舞台呈現。

崔欣妍參加魔術大賽。（李影提供）

家中三代人因魔術加深彼此的連繫，李影說共同愛好促進共同語言，自然有了更多的親子相處時間，直到現在，她和女兒仍要請教年近80歲的楊新英，三人經常在一起專研魔術；崔欣妍說道，魔術絕對讓母女倆在一起的時間更長，有時沒上學時也會外出表演，度過美好的小假期。

崔欣妍參加舞蹈比賽。（李影提供）

李影也願意花時間與孩子發掘其他興趣，譬如與女兒一起報拉丁舞蹈班，增進彼此的互動與感情；有一次她也接受女兒的邀請參加選美賽的母女走秀，兩人將魔術巧妙融合到T台上，奪下冠軍獎，女兒感受到媽媽陪她做想做的事，發自內心的喜悅，「家長培養小朋友的時候，可以去挖掘一些跟自己相同的興趣愛好，一起去做的時候小朋友就會很開心。」

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