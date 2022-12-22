讓孩子自主決策…聆聽、建議、支持 華人家長3原則見效

余毅濤說，與子女應遵循「聆聽」(Listen)、「建議」(Advise)和「支持」(Support)的原則。（余毅濤提供)

在孩子的成長過程中，家長的支持和理解不可或缺，良好的家庭溝通有助於讓孩子保持心理健康 ，幫助孩子紓解壓力，讓孩子成為能夠自主決策的人；子女都已成材的華裔家長余毅濤夫婦說，他們對孩子的相處模式一直都是遵循「聆聽」(Listen)、「建議」(Advise)和「支持」(Support)的原則，根據孩子不同的性格，建立合適的溝通模式。

在紐約城市保健(MetroPlus Health)擔任主管的余毅濤已經來美34年，家住新澤西 的他一直熱心參加當地華人 社區活動，2010年到2012年曾擔任新澤西李文斯頓華夏中文學校校長，也擔任過李文斯頓華人協會副會長，現為李文斯頓公立圖書館理事。

余毅濤和妻子鄭愛東不僅事業成功，他們的兒子余天力和女兒余天欣也都學業有成，二人都畢業於卡內基梅隆大學，如今也已事業有成；兒子余天力生於1995年，余毅濤說，「當時我們沒有什麼教育理念，就是跟孩子一起成長、一起學習；他喜歡做什麼，我們就聽他講，當然我們也會有自己的價值判斷，給他一點建議和支持；等到女兒四年後出生，我們才有了更多經驗，總體來說就是讓孩子們自己去嘗試，多聽他們的想法，做了決定就全力支持。」

余毅濤認為，子女的生活，父母不能代勞。（余毅濤提供）

鄭愛東介紹，余天力兒時對影視藝術就很有熱情，他最終決定去卡內基梅隆大學學習信息系統，輔修動畫製作；「我們當然也有自己的想法，比如希望孩學醫、電腦、法律這種比較穩妥的專業，但美國出生孩子，不會去學自己不感興趣的東西，我們也是理解支持的。」

余毅濤表示，堅持自己的興趣愛好當然也會遇到困難，「兒子大學畢業半年內都沒找到合適的工作，當時很受挫折，我們就會幫他分析情況，給他一些指導；後來他工作了幾年可能覺得遇到職場瓶頸，就想繼續深造，他會來找我們商量溝通，再做決定。」

他說，「我兒子做決定時會有些猶豫，可能需要主動找我們幫他分析，最後才慎重作出決定。」余天力則表示，「父母是我的榜樣，給我很多建議；在做重大決定的時候，我會有些焦慮，這時父母就會給我建議，不斷提醒我開心就好；畢業以後，我有些不太了解想要做什麼，父母就會給我時間自己琢磨，也會替我分析情況。」

而對於女兒余天欣，余毅濤表示，女兒的性格和兒子不太一樣，從小做事情就很有決心，性格外向，知道自己想做什麼事，因此需要不同的溝通方式；「許多事情都是她決定好了才告訴我們，這個時候我們就會充當平衡器的作用，幫她分析利弊。」

鄭愛東則認為女兒自主性強是件好事，自己做決定能獲得很多經驗，「沒有絕對完美的選擇，只要去嘗試，就能學到經驗，不要顧慮會出錯；這是他們的生活，父母不能代勞，如果幫子女做決定，但卻不是子女想要的，那就成了父母的錯了。」

子女在成長過程中難免遇到壓力，余毅濤說，「他們課業壓力大的時候，比如有時成績不理想，我會努力讓他們轉移一下注意力；從長遠考慮，壓力是暫時的，只有身體健康、心理健康才是最重要的；很多時候，孩子們找我們溝通並不是要一個解決方法，而只是想找個人傾訴。」鄭愛東則表示，「我會經常和孩子們聊天，跟他們說這個社會不是完美的，包括工作在內的所有事情都是第二位的，身體健康才是第一位的，我希望他們不要太拚。」

余毅濤表示，許多華人家長對孩子的期望比較高，有時會把自己的想法強加給孩子，希望孩子走他們認為應該走的路，「但結果並不很理想，這是孩子就可能出現心理健康問題；一些家長會回避問題，還有一些家長不知如何處理，只是單純歸咎於孩子叛逆；我建議不要把自己的意志強加給孩子，而是應多聽孩子的意見，同時重視心理健康問題。」

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