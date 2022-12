畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉

印第安納州的普渡西北大學 (Purdue University Northwest)校長基恩(Thomas Keon)14日為他的一段模仿亞洲語言的發言而道歉,他在學校冬季畢業典禮上說的一段話被認為具有種族主義 色彩。

西北普大畢業典禮先是一位電台名嘴發言,說他在家以及播報時常會使用一種自創語言。隨後基恩上台發言時表示「我也有自創語言」,接著講了一段誰也聽不懂的話,並笑著解釋說「這就是名嘴自創語言的亞洲版」。

WTF. Can’t get more racist than this @PurdueNorthwest administrator. Who is this person? #AntiAsianHate #StopAsianHate @AcademicChatter pic.twitter.com/Wt7d9pxM8J