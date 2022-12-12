因熱愛而鑽研…長島女華生打破印度裔壟斷 拼字賽獲季軍

梁子寧(左)參加全美拼字比賽，榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟／提供)

一度被稱為「南亞裔天下」的全美拼字比賽(Spelling Bee)，在今年長島 賽區的決賽中，「殺」出一名華裔女性面孔，成功打破由南亚學生多年壟斷冠亞季軍的局面。令人意想不到的事，這是梁子寧(Valerie Liang)首次參加全美大型規模賽事，卻在長達近半年的賽程中走到了最後，一舉奪下季軍的好成績。

談及參加比賽的初衷，梁子寧表示自己並沒有想太多，完全是覺得「好玩」才積極加入。「我從小就喜歡發現文字拼寫中的錯誤，並且很願意給別人指出來，因為錯字看起來很礙眼，破壞了閱讀整體的美感。」可能是因為父母都曾是「世界日報」資深記者的原因，在梁子寧開始習字後便有意識培養起其閱讀習慣，由父母和長輩輪番陪伴唸書，使文學成為了梁子寧最好的夥伴。

在母親邱紹璟(右一)鼓勵下，梁子寧(右二)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟／提供)

「閱讀久了，發覺文字是一種藝術，無論是英文、中文、西班牙文，每個字的根源和組成都承載著歷史人文的考究，使我不自覺鑽研下去。」原本只是一項用母親的話來說「較真」的愛好，沒想到成為了拼字比賽的「利器」。

2021年12月初，正在長島South Woods中學就讀八年級的梁子寧，被要求參與班級拼字比賽的選拔，獲勝者將進入年級淘汰比賽，在每年級的十個班級中選出優勝者，六、七、八年級分別如是，最終從各年級第一名中再決出總冠軍，代表全校參加長島的決賽。

令自己和家人都萬萬沒想到的是，毫無專業培訓經驗的梁子寧，從全校近750名學生中脫穎而出，成為學校冠軍。這個結果令家人驚喜，也使梁子寧對自己有了全新的認識，「我之前不知道自己有這個天賦，學校很多朋友都比我聰明，數學比我厲害，我只是很熱愛閱讀，喜歡文字。」她的母親邱紹璟則認為也可能和家人在讀書培養以外，也從小支持梁子寧學畫畫有關係，「她學了近十年的美術，可能擅長以圖像記憶，跟拼字比賽的字根字源記頌方法有異曲同工的地方。」

梁子寧從小喜歡閱讀及畫畫。(邱紹璟／提供)

而為了支持女兒準備長島決賽的比拼，邱紹璟向學區 委員請教準備的方法，「我們全家都毫無經驗，不知道怎麼幫助孩子，後來得知學區委員的兒子曾經晉級全國賽，就趕緊諮詢才了解到比賽的背景、形式、組成等等知識；她父親則跑遍了圖書館幫她借字典。」在家人的支持下，梁子寧開始決賽前的準備，她發現「拼字比賽不外乎不斷地背誦，了解字的字根和字源，從源頭上了解語言的構成，這樣就算現場遇到不認識的字，也能在熟知語言結構的情況下給出正確答案。」

今年3月底的長島決賽是梁子寧第一次參加全國大型賽事，但秉持熱愛而非看重結果的心態，使她在30位參賽者中走到了最後，並且憑藉「穩健的台風」圈粉無數。「那天三分之二的比賽者都是印度學生，他們有這個教育 傳統，從小找教練專門訓練，所以當天舞台上站滿了印度男孩子，女生也沒有幾個，後來女生只剩她一個，被淘汰的就在台下支持她。」梁子寧在持續近兩個半小時的比賽中，憑藉每15分鐘過關並淘汰一人的實力，拚到第14輪的冠亞季軍比賽止步。

梁子寧(左)在比賽中。(邱紹璟／提供)

「我平時有舞台恐懼症，要我上台拉琴或是唱歌，會緊張到說不出話，但那天我卻沒有那麼緊張，一直很有信心，甚至特別興奮，迫不及待想要證明自己。」梁子寧將比賽的好成績歸於「熱愛」，「如果也有想要參加拼字比賽的同學，我建議大家先明白自己是否真正熱愛，因為背誦記憶是個枯燥的過程，如果不能在其中發現美和樂趣，則很難有所收穫；如果真的很熱愛，那就多讀書，多研究字根字源吧。」

梁子寧參加全美拼字比賽。(邱紹璟／提供)

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