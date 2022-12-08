探索興趣發掘潛能…華裔模範生舞動人生 家長力挺

朱敏從小熱愛舞蹈，學業、興趣兼顧。(朱敏／提供)

幫助孩子達到全身心發展是現時代家長面臨的課題，鼓勵他們在不放棄課業的前提下，探索喜歡的運動技能或興趣愛好；16歲的朱敏是品學兼優的學生，在外發展舞蹈興趣表現亮眼，有熱愛、有衝勁讓她保持高度的自律，做到學業、愛好兩者兼顧。

朱敏就讀於優良的布碌崙 (布魯克林)中木高中(Midwood High School)醫藥科學系，平時用功讀書考取好成績，在課業生活以外，她是Halo舞團的團員兼助教，學習流行舞。

朱敏從小就鍛鍊身體，游泳是她接觸的首個項目，直到12歲小學畢業後，母親陳丹希望她不荒廢整個暑假，提出讓她接觸新的興趣；懵懂的朱敏於是來到Halo舞團的教室，對環境及教學系統感到滿意，從此就與舞蹈結下不解之緣。

「從前的我非常不自信，特別面對陌生人都害怕有眼神接觸，但學習舞蹈後人變得自信起來，跟別人可以流暢交流，不斷地尋找話題」，朱敏表示，從前朋友都是學校裡的同學，加入舞團後大大改變她的交友圈，現在也遇到了一群志同道合的朋友。

「基本上除了學校和舞蹈教室外，我都沒時間去做其他運動，所以舞蹈也是我主要的日常鍛鍊」，不僅如此，舞蹈讓她能將自己帶入到歌曲的情緒中，並通過舞步發洩出來，從而達到生活及課業壓力釋放的作用。

朱敏期望進入商業領域學習，並將所學知識運用在開立舞蹈教室上。(Halo Dance Crew／提供)

朱敏在舞團的表演出色，令舞蹈老師看中潛能建議她成為助教，雖一開始抱著疑慮，但後來從觀察老師教課做起，一步步發展到如今可獨當一面帶班；「我爸媽向來鼓勵我要嘗試新事物與挑戰，我也不想把自己局限在牢籠中，所以決定跳脫舒適圈」，成為助教後責任承重不少，但由此更增進對流行舞的認識，在幫助其他舞者進步的同時也看到自身能增強的部分，「我們都成為了更好的自己。」

朱敏坦言，有時需投入更多時間練舞及四處表演，這對步入高中最後一年並忙於申請大學的她確實帶來壓力，但她相當自律、並做好時間管理，在對的時間全神貫注投入做應做的事；像是在出門準備演出的路上會拿著課本溫習作業，把握好每一分鐘，但上了舞台就會完全奉獻給舞台，「其實就是一種思維掌控，推動自己做到兩者兼顧，課業和愛好是不會衝突的。」

朱敏從跳舞、學業兩不誤。(陳婉菱／攝影)

朱敏對舞蹈展示極高的熱愛，促使她計畫把愛好發展成專業，希望就近進入紐約市的大學修讀商業管理相關課程，有朝一日建立屬於自己的舞蹈教室；陳丹對女兒自接觸舞蹈後的轉變讚許有加，年紀輕輕就懂得規畫未來，相信有熱情和興趣就會排除萬難，決定讓她自由發展，完全給予支持。

朱敏從小熱愛舞蹈，並能兼顧學業成績。(何卓賢／攝影)

「傳統的亞裔 父母都會覺得教育 更重要，提供好的工作機會，但成績單不該是全部，愛好也是重要的一環，顯示我有其他機會、做出別樣的成績出來」，朱敏說父母非常開明，灌輸她成績固然重要、卻不是衡量成就的唯一標準；「我也需要具備溝通、解決問題的能力」，讀書只能傳授基本知識，但真正運用到社會上的技巧，是源自於豐富的生活經驗，而這就是課外活動發揮功用的時候了。

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