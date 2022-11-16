自律運動促進學習 長島華裔兄弟跑向光明未來

弟弟陳琦濤開心完成鐵人三項活動。陳琦濤／提供

通過健身 和運動保持健康已經成為年輕一代的良好習慣，不少人年紀輕輕就參加各種跑步、越野比賽，16歲的陳琦航和15歲的陳琦濤就擁有這樣的良好習慣；兄弟倆表示，身體是人生一切的基礎，運動已經成為他們人生中必要的一部分，不僅能夠促進健康，更能夠幫助自己在學業上取得更好的成績。

陳琦航和陳琦濤就讀於長島 排名最高的傑瑞柯高中(Jericho Senior HS)，二人從初中起就開始參加各種學校運動隊，包括越野跑、田徑、游泳 、網球和青少年鐵人三項；其中，陳琦航的蝶泳和蛙泳在長島的比賽中可以排到前20名，同時游泳和越野跑也獲得了紐約州選拔資格，陳琦濤則在今年的TOBAY和Montauk Mightyman小鐵人三項賽中拿到15歲至19歲年齡組第一名。

哥哥陳琦航參加鐵人三項活動的游泳畫面。陳琦航／提供

兄弟倆自小就在父親陳文鑾的鼓勵和影響下開始鍛鍊身體，為日後參賽奠定了良好基礎；陳琦航說，他從六歲起就開始練習跑步，和父親一起做仰臥起坐、俯臥撐等健身動作，「隨著年齡的增長，我的好勝心越來越強，就希望去參加比賽；到了12歲的時候，我第一次參加運動比賽，先是游泳，然後是越野跑；運動時我並不會感到是為了鍛鍊身體，而是一種天生的興趣。」

「跑步是一種非常充滿活力的運動，需要極高的自律」，陳琦航說，他每天早晨都會和弟弟花大約45分鐘跑步，在正常學習的同時也參加奧林匹克競賽，他每天下課後還要花三個小時繼續訓練；陳琦濤每天課後也會訓練兩個小時游泳，周末則會加練；兄弟倆表示，鍛鍊身體不僅沒有耽誤學習，只要時間安排得當，鍛鍊身體和學校學習可以兩不耽誤，而且還會促進學習。

「運動是人生的必要部分，學校課業壓力不小，而鍛鍊能夠幫助我對功課做足精神准備，而且早上鍛鍊能夠幫助氧氣在全身循環，尤其是大腦，所以我每天早上都會跑步」，陳琦航說，「與其說這是一種平衡，不如說鍛鍊是我的必須；每天下課後，我都會在學校盡快高質量完成作業，這樣課後鍛鍊時就不會有壓力。」

哥哥陳琦航熱愛跑步，不僅可鍛練身體，還帶給他極高的自律。陳琦航／提供

陳琦濤則表示，時間管理十分關鍵，「每天我都會做好規畫，列明今天必須做的事情。尤其是鍛鍊，有些日子沒時間鍛煉，就要做好規畫。」

兄弟倆還說，自己能夠堅持鍛鍊，和他人的鼓勵和指導是分不開的，他們參加的華人跑步團體不僅讓兄弟倆交到了許多志同道合的朋友，同時也有更多機會參加比賽，學到更多比賽經驗；陳琦航說，「大家在一起跑步時交流很多，都是志同道合、極富熱情的跑友，就像一個大家庭一樣。」

陳琦航和陳琦濤對運動的熱情，當然也離不開父母的栽培和鼓勵；兄弟倆的父母陳文鑾和陳鳳金之前都在餐館業工作，20多年前移民來美的陳文鑾日本料理技術一流，曾經接待過前總統柯林頓；陳文鑾說，「孩子小時候好動，我們平時就會帶他們到公園去運動；小孩子應該養成運動的習慣，身體是最重要的，其他一切都是次要的；如果不出去運動的話，在家就會被電子產品圍繞。」

陳氏兄弟受到父母的支持，追求運動的愛好。陳婉菱／攝影

陳鳳金則表示，雖然孩子剛開始鍛鍊的時候，會擔心是否耽誤學習；「但是他們已經上高中了，能夠合理安排時間，而且鍛鍊好身體才能更好地讀書，我對他們的時間安排比較滿意。」

兄弟倆還說，目前的任務是好好學習，上大學以後也會將運動作為必不可少的愛好，如果未來成績提高，不排除去做職業運動員；陳鳳金則表示，「雖然目前沒有讓孩子從事職業運動的想法，但希望他們去嘗試各種可能性，嘗試成功的成就感能讓他們感到開心。」陳文鑾則說，希望孩子們自由發展，「有些事情不需刻意追求，反而會有更好的結果，他們做什麼決定我都支持。」

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