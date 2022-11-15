獎學金並非高不可攀…精通3語 史丹福華裔新生分享心得

張靜羽建議有志於申請獎學金的學生，要與學校老師、教職人員、畢業學長姐保持積極互動。圖／張靜羽提供

就讀於史岱文森高中(Stuyvesant High School)的華裔學生張靜羽獲得獎學金，精通三國語言的她也收到夢想學校史丹福大學 (Stanford University)的錄取，在今秋前往西海岸踏上了人生的新征程；而面對獎學金申請，張靜羽也有些許心得，明晰各獎項的設立初衷並不怕失敗的果斷嘗試，是她多年來備受各獎學金項目青睞的神秘法門。

拿到獎學金的張靜羽，進入夢想學校史丹福大學。圖／張靜羽提供

就讀於紐約市特殊高中史岱文森時的張靜羽，因為學術成績優異、GPA高達97.8分，經常會收到老師們的申請推薦，「起初我並不太知道很多獎學金的存在，當輔導員拿著各種獎項申請表找到我時，我才發現原來很多項目都希望助力高中生發展，我也很樂於準備申請。」

懷抱著對過程全力以赴但對結果隨緣的心態，張靜羽無論獎學金的大小，只要自己的基本條件符合，都願意積極參與。「而不同的獎項要求雖然可能出入不大，比如都需要成績單、申請文書、推薦信等，但其實潛在的人選偏好卻相去甚遠。」

拿到獎學金的張靜羽（右），進入夢想學校史丹福大學。圖／張靜羽提供

所以在申報之前，張靜羽建議學弟妹仔細研究獎項設立的初衷，從而探知背後的評價喜好，「因為申請獎學金和申請大學有相似之處，對方都是希望選出和自己理念相合的參選者。於是乎，明白獎項的扶持目標再去書寫自己的文書，會更加有針對性。」

此外，張靜羽也建議有志於申請獎學金的學弟妹們，要同學校的老師、教職人員、畢業的學長姐們保持積極的互動，因為無論是第一時間獲取獎學金的申請資訊，還是爭取推薦信函，這些「過來人」都是十分樂於施以援手的良師益友。

畢業於史岱文森高中的張靜羽(前左一)，在就學時成績優異，與同學互動良好。圖／張靜羽提供

而對於很多學生自信心不足，認為獎學金可能競爭激烈、高不可攀，於是乾脆根本不參與申請時，張靜羽鼓勵道，雖然每一項資質要求都會對結果產生影響，但並非無法「挽救」，「如果申請條件真的有哪一項不太達標，也不要太擔心，可以在申請文書時加以解釋，比如若課外活動經歷不夠，那就說明一下，利用這些時間去做了什麼其他有意義的事情？這樣也能憑藉其他領域的亮點，吸引招生官的注意。」

而明晰個人的最大亮點，使評委能夠在一眾候選人中記住自己，也是張靜羽順利獲得獎學金青睞的秘訣。作為第一代移民 的她，因為中文、英文、西班牙語流利，外語演講比賽獲獎無數，成為申請獎學金抑或是大學時，脫穎而出的『撒手鐧」。「張靜羽作為中國新移民的代表，面對陌生的文化環境，願意不斷通過演講比賽樹立自信、克服語言恐懼，這種精神令人印象深刻。」「密爾肯學者」在官方獲獎公文中寫道。

出生於中國河南省開封市的張靜羽，八歲時隨家人移民美國，而面臨的第一道語言關，讓從小成績優異的她第一次感受到壓力，「之前是成績好就行，但高中以後語言帶來的社交福利讓我意識到，應該好好提升自己的語言表達。」為此張靜羽硬著頭皮加入了史岱文森高中演講隊，主動和英語為母語的同學們溝通，「剛進去的時候沒想到要去比賽，但逐漸被隊友們「趕鴨子上架」。」張靜羽記得第一次上台時自己緊張到手抖，但逐漸能夠應對自如，後來還有了感情的加持，使英語表達終於能夠和本地人一較高下。

紐約州和紐約市演講比賽接連獲獎的張靜羽，開始對語言學習有了更多的信心，而剛在花旗銀行實習完成的她，也是因為演講隊培植的社交技能，讓自己得以拿到教授的推薦。「這時候我發現自己對不同語言文化的興趣，決定堅持學習西班牙語。而因為媽媽一直對我中文要求嚴格，所以我也始終在讀中文。」四大名著、文言文、歇後語、散文⋯⋯生活在美國社會的張靜羽，對於高級的中文信手拈來，絲毫不會有矛盾和煩惱，「因為我喜歡學語言，所以從不覺得特別累。」

懷揣著夢想和對未來的憧憬，張靜羽在今年8月進入史丹福大學，將個人的學習觸角，從人的語言延伸到機器語言，打算把數據科學作為本科專業，研究所進入醫學 領域深造，進而結合數據科學探索醫療的新應用。

精通三國語言的張靜羽，收到夢想學校史丹福大學(Stanford University)的錄取。圖／張靜羽提供

在高中社會健康課接觸到醫學的她，聽聞老師說，如果不能控制好藥劑的用量，病人會承擔無端的痛苦時，張靜羽打算未來將學科重點放在麻醉科，「大數據是新時代的發明，我希望可以有其他更多的創新方法，來幫助病人避免痛苦。」

笑稱父母是「平凡打工人」的張靜羽，爸爸在餐館工作，媽媽在美甲店上班，對於目前女兒的成績，早已超乎預期，「他們給我很多的愛和支持，沒有太多干涉，讓我自己去追求內心所愛。」

而在教育經費上，張靜羽也很慶幸自己在高中時有積極申請獎學金，一方面緩解了家庭的負擔，另一方面，近期才開始的異鄉求學之旅，突然使她明白，大學生活中的各式開銷難以預料，「所以獎學金可以幫助我更好的、無負擔的學習，也能進一步規畫未來的學習追求，我建議那些希望勤工儉學的華裔學生們，可以抓緊機會申請合適的獎學金項目。

就讀於紐約市特殊高中史岱文森時的張靜羽，因為學術成績優異、GPA高達97.8分，經常會收到老師們的申請推薦。圖／張靜羽提供

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