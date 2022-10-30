哈佛歧視招生 華裔家長盡綿薄之力 保護後代利益

孫先生和李太太的兩個女兒曾在申請大學時經歷不公待遇，他們積極發聲，想推動改變現狀。（記者張筠 / 攝影）

提告哈佛大學招生 歧視的「學生公平入學」組織30日在聯邦最高法院前集會造勢，表達亞裔訴求，盼望大法官扭轉招生現況，不要將種族作為錄取標準，多名華裔家長也到場抗議，表示不論希望多渺茫，改變的過程多漫長，為了下一代的利益也要積極發聲。

大華府 本地居民湯Leah來美國已有35年，「兒子大學畢業已十多年，(案件)看似與我們無關，但大法官的判決將給後代帶來深遠影響」，她表示，自己初來美國時覺得一切都令人嚮往，前途光明，各領域也都很公平，「現在對美國的情況越來越沒信心」。

她說，除了教育 環境堪憂，連日常生活的基本安全也常常令人憂心，「雖然現狀難以改變，但就算改變的過程很漫長，一點點做總比消極等待要好得多」，因此她也召集身邊的鄰居朋友，盡綿薄之力，積極面對，出來發聲。

大華府居民孫先生和李太太已來美30多年，他們大女兒和小女兒分別在六年前和四年前經歷大學申請的不公對待，兩個女兒的成績比同學都好，但因為有些同學的家長是名校畢業，或有西語裔背景，或是法官、政府職員等，所以在成績不如人的情況下仍被耶魯大學錄取。

李太太表示，雖然女兒們如今的工作也比許多同學更好，但這種根據家庭背景或族裔來平盤的方式，若不改變，未來只會導致更多問題，孩子們不僅在教育上面對不公，在職場上也要處處提防各種不合理的挑戰或不必要的障礙，會導致更多焦慮。

李太太說，曾有朋友為了讓招生官看不出孩子的族裔，讓孩子改名改姓，後來成功被錄取了，但此事實在令人唏噓。

普林斯頓大學教授趙先生30日專門到華府來參加抗議，「孩子雖然只有十歲，距離申請大學還有一段時間，但該案涉及的是原則性問題，必須要出來爭取。」

趙先生2000年到美國，當時從沒想過會遇到教育不公的問題，在他看來，若孩子的能力不足，可以通過刻苦努力來補足，但若以性別、種族等天生無法改變的因素來分配教育資源，則無法容忍。

「可惜的是，許多父母面對這種不公，雖有無奈或失望，但仍選擇更嚴格要求孩子，早起上課，增加補習，這不是在解決問題，而是逃避」，他一開始也沒有過多關注此案，「但若最高法院認可此事，類似的問題將會像野火一樣迅速蔓延，除了教育，還會到職場」，導致更多分裂和不公。