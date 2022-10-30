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哈佛大學招生歧視案今開庭 亞裔最高法院前抗議

記者張筠／華盛頓即時報導
「學生公平入學」30日組織亞裔在最高法院前集會，盼望大法官終止歧視招生。（記者張筠 / 攝影）
「學生公平入學」30日組織亞裔在最高法院前集會，盼望大法官終止歧視招生。（記者張筠 / 攝影）

全美矚目的哈佛大學招生歧視案今日(31日)將在聯邦最高法院開庭，原告「學生公平入學」組織(SFFA)30日在最高法院前集會造勢，眾多亞裔到場聲援，他們盼望大法官終止教育招生中的歧視文化，不能用新錯掩蓋舊錯。

「學生公平入學」組織主席布盧姆(Edward Blum)2014年控訴哈佛大學在招生過程中種族歧視，將族裔背景納為錄取標準，明顯傷害亞裔群體，哈佛大學分別在2019年和2020年贏得初審和第一巡迴上訴法院上訴，布盧姆2021年上訴此案至最高法院，兩造目前均處於提供證據環節，31日在高院辯論，預計最高法院明年春季將宣判。

布盧姆在30日的集會上表示，絕不能用新的歧視或族裔標準來遮掩過去的錯誤，「我們期盼大法官能終止這錯謬的情況」，各項政策和法律的制定、執行都應該不分族裔(colorblind)。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空說，以族裔分配教育資格的想法無法容忍，盼望大法官明晰，若在招生中考慮族裔，將摧毀美國K-12年級的教育體系，「立法者應當思考如何推動教育進步，保證多元族裔享有平等機會，而不是利用亞裔來掩蓋政策中的缺陷或錯誤。」

該案的被告方哈佛大學、教堂山北卡羅來納大學為基於平權法(affirmative action)的招生方式辯護，表示種族在招生過程中值得考慮，可以幫助學校更全面了解申請學生，代表律師胡維特(Damon Hewitt)說，「我們都知道種族在日常生活很重要，那在教育中也極為關鍵。」

胡維特說，僅憑成績篩選不出學生各方面的才能或潛力，若只依據學生的SAT分數來錄取，各大學將失去某些種族中的特殊人才。

但反對平權法的政要及民眾都表示，多元是促進美國強大的關鍵，但歧視卻是大錯特錯，幾名即將申請大學的亞裔學生也說，為實現夢想他們持之以恆的努力，如今卻因文化背景、族裔這種先天的因素被夢想拒之門外，感到委屈又無力。

目前全美至少有九州禁止在大學招生中考慮學生的種族，包括亞利桑那州、加州、佛羅里達州、愛達荷州、密西根州、內布拉斯加州、奧克拉荷馬州、華盛頓州。

趙宇空稱立法者應推動教育公平，而不能用新的錯誤掩蓋舊錯誤。（記者張筠 / 攝影）
趙宇空稱立法者應推動教育公平，而不能用新的錯誤掩蓋舊錯誤。（記者張筠 / 攝影）

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