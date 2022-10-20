我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有計畫地使用社安金支票 確保退休生活無虞

快看世界／奈及利亞這個城市 幾乎每戶都生雙胞胎

蓋茲基金會將捐款逾10億美元 提升數學教育品質

中央社西雅圖20日綜合外電報導
比爾暨梅琳達蓋茲基金會宣布，計畫捐獻超過10億美元，作為未來4年提升數學教育全國計畫的一部分。美聯社
比爾暨梅琳達蓋茲基金會宣布，計畫捐獻超過10億美元，作為未來4年提升數學教育全國計畫的一部分。美聯社

美國億萬富豪比爾．蓋茲（Bill Gates）資助的比爾暨梅琳達蓋茲基金會宣布，計畫捐獻超過10億美元，作為未來4年提升數學教育全國計畫的一部分。

美聯社報導，這項計畫的目標是提升學生在校表現，並協助他們在畢業後找到高薪工作，因為研究顯示，優異的數學技能與職涯成功之間具有相關性。

但比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）的教育工作時常引發爭議。基金會昨天表示，為了在數學教育投入更多資金，將削減對閱讀、寫作和藝術等其他學科的資助。

基金會基礎和教育資助計畫主任休斯（Bob Hughes）指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行「嚴重破壞」中學課程，並擴大不同種族學生的表現差距，非裔學生的數學成績下滑幅度大於白人學生，因此各界對數學的關注程度也越來越高。

休斯還說，在9年級之前完成代數基礎課程的學生，從高中畢業並進入大學的可能性將提高一倍。

基金會將提供資金，讓教師提高教學品質，並協助教育課程公司和非營利組織開發更高品質的教材。基金會還將支持數學教育相關研究，並確保高中數學課程可為學生進入大學和職場做好準備。

基金會承諾將在未來10年內採用上述方法，但目前僅制定了未來4年的最終支出計畫，屆時將投入11億美元提升數學教育。

初期，基金會將直接撥款幫助加州、佛州、紐約州和德州的學生。休斯指出，之所以優先選擇這些州，是因為基金會曾與這些州的學區合作，且這些州的非裔和拉丁裔學生占比很高。

教育 非裔 加州

上一則

高中社團找到自我價值 耶魯華生：進夢校 穩健的第一步

延伸閱讀

諾貝爾獎得主：別盼軟著陸 為長期高利率做準備

諾貝爾獎得主：別盼軟著陸 為長期高利率做準備
連跑帶截 比爾告捷

連跑帶截 比爾告捷
世界唐卡研究和保護基金會 紐約成立

世界唐卡研究和保護基金會 紐約成立
高中老師王柏存 獲美國數學大獎

高中老師王柏存 獲美國數學大獎

熱門新聞

黃仁勳表示，半導體業在精密化的發展正接近極限，若要續有進展，需在材料學上有所突破，而AI可促進其發展。（路透）

輝達創辦人捐5000萬給母校奧大 說半導體業突破要靠AI

2022-10-17 00:46
孫禾洋分享大一新生經驗驗。(孫禾洋／提供)

交朋友、抱團學、勇敢問…華生分享「大一生存守則」

2022-10-17 13:53
「美國大學入學考試」(ACT)的平均分數今年降至30年來最低。圖為加州熊河高中學生在查看ACT考試的日程安排。(美聯社)

ACT成績創30年來新低 SAT平均考分也愈來愈差

2022-10-12 20:24
世界大學排名出爐，美國的領先態勢不如過往，中國則正在崛起。圖為位於北京的清華大學。（取材自清華大學官網）

世界大學排名出爐 美領先態勢不如過往 中國有超越潛力

2022-10-12 03:45
拜登政府啟動的學生貸款的申請減免工作，進入第二階段。圖為推動學生貸款減免政策的活動人士8月24日在白宮前要求大幅減免學貸。(Getty Images)

學貸減免申請系統第2階段測試 目標明年1月啟用

2022-10-15 23:15
姜福美建議高中多多參加社團，找出自己的興趣。(姜福美／提供)

高中社團找到自我價值 耶魯華生：進夢校 穩健的第一步

2022-10-20 13:02

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領