高中社團找到自我價值 耶魯華生：進夢校 穩健的第一步

姜福美建議高中多多參加社團，找出自己的興趣。(姜福美／提供)

「很少人在進高中前就知道自己上大學甚至未來職場的方向，而高中學校社團、俱樂部，無疑是真正認識自己的最好機會」，目前就讀耶魯大學 大二的姜福美(Evelyn Jiang)表示，高中前兩年多參加課外活動探索興趣與自我價值，且保持開放心態，永遠不要侷限自己出路，等到申請大學時，自然會很清楚知道自己要什麼、適合什麼，且能從容不迫的做出選擇。

姜福美畢業於伊利諾州 最佳高中之一Adlai E Stevenson High School，同學朋友眼中的她自信開朗，她覺得在高中四年(9到12年級)期間最重要的過程，就是尋找自我價值實現，了解自己真正有興趣的領域，

她說，大部分14、15歲的學生，無論在學業表現多麼出色，卻常常不夠了解自己而隨波逐流選擇「大人要你讀的醫科」或「爸媽要你念的工程係」，姜福美說，高中時努力找出自己的興趣所在，在未來申請大學時往往事半功倍。

姜福美說，剛進高中時，她參加了五、六個社團，包括交響樂團、辯論社、小型室內樂團、陸地曲棍球、烹飪俱樂部等，動態靜態皆具，「加入社團不但能夠加強人際關係，更能從這些活動中得到意外收穫」，她的喜好廣泛，但並不清楚哪些才是適合自己且最有興趣的領域，「懵懵懂懂的階段，非常需要多方嘗試」。

9到11年級的社團生活，帶給姜福美很大啓發。(姜福美／提供)

透過參與社團，姜福美參與了大大小小辯論活動，「每一次必須花很多心力準備，從中發現自己熱愛研究」，她在11年級、12年級時加入「新生導師計畫」(freshman mentor program)，讓她對於良好的溝通與義務服務有了更深層的體悟，也進一步確定自己未來希望為社區作出貢獻。

花這麼多參加社團，會不會反而忽略學業成績表現？姜福美說，高中是學習如何「平衡日常生活、學業、課外活動」的啟蒙期，「我會先排出每天、每周的優先順序」，她說，「社團使我收益多多，所以無論課業多繁忙，不會影響我的參與意願」。

忙碌的高中生活，當然也會帶給姜福美焦慮，「每次感到焦躁壓力時，我會離開書桌到外面走一走」，她表示，只有身心健康才能為進入大學做好最佳準備。她也以自己家庭為例，她說，爸媽對孩子的支持是面臨學業、社交生活壓力高中生的最佳後盾，「我很感謝父母不會阻止我選擇自己的社團與學習步調」。

姜福美說，父母很少把她當成小孩，而是以比較成熟的態度對待且信任她，這種家庭教育 方式，讓她從小就習慣為自己負責，「要成為獨立解決問題的人，就是要相信自己」，而自信的培養，來自於家庭，來自於學校社團。

她高中時也與其他同齡人一樣，時常會遇到各種難題，尤其是申請大學時的猶豫與壓力，「時常告訴自己要有耐心，了解每一件事不是完美，了解有許多其他方法可以解決」，姜福美說，千萬不要執著，人生不是總是只有一條道路。

姜福美也分享了高中四年期間自己的時間分配情形，早上7時起床，8時30分上課，下午3時25分下課，參加社團平均每天花1小時，曲棍球練習期間則會花比較多時間，大約晚間5時回到家，晚飯前完成學校作業，與家人飯後散步，然後準備功課，大概10時30分上床休息。

姜福美(右)進入耶魯大學。(姜福美／提供)

她說，一般到11年級要落實申請大學時，包括學校成績、課外活動、推薦信等都已經塵埃落定，因此不要覺得準備不夠而太緊張、太沮喪，「對自己有信心，那麼很多困難都會迎刃而解」。

姜福美也提到，成績傑出、課外活動出色並不是每個學校的新生唯一錄取標準，「我跟朋友、同學的經驗是，大部分的學校是要找到『適合該校』(good fit)的學生，而不是找考滿分或才藝頂尖的學生」，所以想要進理想大學，高中時找到自我就能穩健邁出第一步。 姜福美說，高中時努力找出自己的興趣所在，在未來申請大學時往往事半功倍。(姜福美／提供)

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