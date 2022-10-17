交朋友、抱團學、勇敢問…華生分享「大一生存守則」

孫禾洋分享大一新生經驗驗。(孫禾洋／提供)

喜歡文藝與科學的孫禾洋(Marrissa Sun)就讀被譽為「作家大學」肯尼恩學院(Kenyon College)，她也是該校大二學生會主席，這座位於俄亥俄州 、創於1824年的老牌小型大學，大學部學生將近七成為白人，「多交朋友，勇於發問，第一學期不要修太多學分，讓自己有充分時間適應環境」，是孫禾洋迅速融入校園，克服離家孤單的秘訣。

充分享受大學校園生活的孫禾洋說，她與很多大一新鮮人一樣，「從來沒有離家獨自生活」，儘管個性開朗樂觀，但孫禾洋坦承剛開學初期「很想家，很孤單」，不過，意志力堅強的她很快讓自己振作起來，「每次一想到學費很貴，就不能白來一回」，她幽默表示。

首次離開家人及好友，多少會感到孤單。(孫禾洋／提供)

孫禾洋說，大學社團、組織比想像中更豐富多元，雖然大學生已經算得上是『成人』，但對於鮮少離家的大一生來說，還是非常需要情感支持，孫禾洋表示，想家心情欠佳，只想待在宿舍足不出戶消磨負面情緒，會讓生活更糟糕更寂寞，「交朋友，找喜歡的事情去做，燃起自己的熱情」，很快就會擁有精彩生活。

她描述自己經驗時說，到了新學校新環境，生存守則第一條就是「交朋友」，如果無從著手「別忘了從參加社團開始」，例如喜歡唱歌的就去找歌唱俱樂部，從音樂中重新找到同好，「好朋友不易尋，所以記得要有耐心，相處多了、相處久了，就會知道哪些跟自己志同道合」，只要有了新朋友，就能很快治癒離家的感傷，生活也將迅速恢復活力。

孫禾洋(左)建議多認識新朋友。(孫禾洋／提供)

「勇敢發問」是她提供的大一生存守則第二條，課業有問題、生活遇挫折，不要害怕開口問，「大學老師一般都對新生非常友善，也很願意提供有關修課、職場規畫等建議」，孫禾洋說，教授們都有辦公室開放時間，「有疑問就去找老師，會有意想不到的收穫」，她表示，她在大一時就頻繁與有興趣科目的教授聯繫，很幸運得到老師認可，還獲得教授支援進行一項心理學研究；她也不否認少部分老師並不那麼稱職，但「要成功只能自助，機會要自己去找」。

社團生活除了可以建立人際關係外，也常常可以從學長、學姐身上獲得寶貴的經驗，就像她大一就加入學生會，因此從其他大二到大四的前輩中，得到許多實用的資訊與建議，讓自己少走很多冤枉路。

學業方面她提出大一生存法則第三條「組織讀書會」，孫禾洋說，她計畫以後攻讀醫學 相關科系，所以她大一時就把可能也有相同計畫的同學號召一起成立「讀書小組」，例如透過每天30分鐘的聚會專攻比較難的化學課，由化學成績較好的同學為其他小組成員解答疑義，「每個人都有拿手的科目，大家互相支援，分享解題技巧，效果十分不錯」。

另外，大一是人生中最關鍵的轉變年，「最重要的不是考試分數，而是讓自己適應環境」，孫禾洋說，她的友人之中也有無法適應大學生活而罹患憂鬱症者，大一生存守則第四條就是「第一年不要給自己太大壓力，第一學期不要修太多學分，要讓自己有時間探索、融入新生活」。

孫禾洋建議大一不要把課修得太滿，留一點時間空間適應新環境。(孫禾洋／提供)

孫禾洋還提到一件很重要的事情：「別太在乎別人對你的想法，也不要太在意別人要你做什麼」，孫禾洋說，包括朋友與父母對你的想法都不要太放在心上，大一應該集中去從事自己有興趣的事務，找出可能喜歡的領域，「盡情享受這段青春的冒險，而非戒慎恐懼戰戰兢兢面對」。

她說，在新的環境裡，讓自己「吃好睡好」，才能聚焦未來規畫與功課表現，「心理健康 非常重要，如有需要不要害怕接受諮商」，學校教職員、學長姊都理解大一的困難，也都樂於幫助，「開口求助」會讓你的大一與高中無縫銜接。

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