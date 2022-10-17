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輝達創辦人捐5000萬給母校奧大 說半導體業突破要靠AI

編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳表示，半導體業在精密化的發展正接近極限，若要續有進展，需在材料學上有所突破，而AI可促進其發展。（路透）
黃仁勳表示，半導體業在精密化的發展正接近極限，若要續有進展，需在材料學上有所突破，而AI可促進其發展。（路透）

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳夫婦上周末宣布捐出5000萬美元給奧勒岡州立大學，支持母校成立創新園區，藉超級電腦從事各領域的研究。

奧勒岡州大已籌集1億美元的捐款，預訂2025年在奧勒岡州谷心鎮（Corvallis）校區啟用占地15萬平方英尺、三層樓的研發及教育中心，屆時將進駐內載輝達的人工智慧叢集伺服器（AI cluster）的超級電腦駐，研究人員可藉由AI模式來執行數位分身（digital twins），有助於氣候變遷、材料科學、機器人相關的研究。

黃仁勳接受科技網站Protocol專訪，談到他的捐款時說 ：「我們必須將這技術（AI）交由科學家，讓他們能應用於最重要且迫切的挑戰。大多數大學都沒有這個預算。」他說，要推動這些科學領域，需要新型的設備，就像無線電望遠鏡和粒子加速器一樣。

他表示，半導體業正縮小電晶體的發展上正接近極限，若要續有進展，需在材料學上有所突破，而AI可促進其發展。「若沒有像AI的技術，我們根本無法模擬這些產品中物理和化學複雜的組合，而且AI在推進電池設計上即非常有用，已因此成功發展更耐久且輕量的材料。」

AI 黃仁勳 氣候變遷

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