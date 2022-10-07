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台大與英國聖安德魯斯大學簽姊妹校 合作華語教學

中央社／倫敦7日專電
台灣大學與位於蘇格蘭的聖安德魯斯大學5日分別由雙方的副校長周家蓓（左）及米爾恩（右）代表締結姊妹校，並簽署交換生合約及教育部「優華語」計畫合作協定。（駐英國代表處教育組提供）
台灣大學與位於蘇格蘭的聖安德魯斯大學5日分別由雙方的副校長周家蓓（左）及米爾恩（右）代表締結姊妹校，並簽署交換生合約及教育部「優華語」計畫合作協定。（駐英國代表處教育組提供）

台灣大學與位於蘇格蘭的聖安德魯斯大學近日締結姊妹校，並簽署交換生合約及教育部「優華語」計畫合作協定，標誌台灣的華語文教學在英國大學院校再下一城。

此外，雙方也討論了設置雙聯學位、實施教師互訪的可行性。

根據教育部的資料，目前參與「優華語」計畫的英國大學院校包括位於英格蘭地區的倫敦大學亞非學院（SOAS）、里茲大學（University of Leeds）、諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University），以及蘇格蘭地區的愛丁堡大學（University of Edinburgh）、聖安德魯斯大學（University of St Andrews）。

各校的台灣合作夥伴依序是台灣師範大學、政治大學、義守大學，以及淡江大學、台灣大學。

駐英國代表處教育組今天表示，台灣大學副校長周家蓓5日拜會聖安德魯斯大學副校長米爾恩（Lorna Milne）、該校中華研究學系（Department of Chinese Studies）創系系主任利大英（Gregory Lee）與副教授祈玉鳳、現代語言學院（School of Modern Languages）院長希區考特（Nicki Hitchcott），以及國際辦公室主任哈定（Christian Harding）。

陪同出席的有愛丁堡辦事處處長張嘉政、秘書張嘉岷、駐英代表處教育組組長畢祖安與秘書鄒楷。

教育部今年起執行「優華語」計畫，鼓勵台灣與國外大學院校簽署「校對校」合作備忘錄，內容包括推廣台灣的華語文教學與能力測驗，提供具華語文基礎能力的歐美在校生「台灣優華語獎學金」、邀請他們赴台研習華語文，推動在各校設置華語文教學中心等。

教育部指出，為配合「雙語國家」政策，「優華語」計劃現階段以歐美地區英語系國家為優先合作對象，目前已有18所台灣的大學及海外48所高等教育機構參與。

畢祖安表示，除了「優華語」，教育部每年提供近50個華語文獎學金及5個台灣獎學金名額供英國學生來台進修。外交部近年也推出台歐連結獎學金，每年有近百個名額可申請。

畢祖安說，此次赴蘇格蘭與曾在台灣研習華語文的英國學生餐敘，發現他們的華語十分道地、流暢，表達能力令人印象深刻。學生們分享，在台灣學習是寶貴經驗，也感受到台灣自由多元的氛圍。

聖安德魯斯大學在英國聲譽良好，近年知名校友包括威爾斯親王（Prince of Wales）威廉及凱特王妃、前軍情六處處長索爾斯（John Sawers）及楊格爾（Alex Younger）、1988年諾貝爾醫學獎得主布萊克（James Black）、前蘇格蘭首席大臣薩孟德（Alex Salmond）、前勞斯萊斯集團（Rolls-Royce）執行長羅斯（John Rose）等。

英國「衛報」（The Guardian）曾將聖安德魯斯大學列為2023年英國最佳大學排行榜第一名（2022年為第3名）。

台灣大學副校長周家蓓（左4）5日在蘇格蘭與聖安德魯斯大學副校長米爾恩（右5）簽署...
台灣大學副校長周家蓓（左4）5日在蘇格蘭與聖安德魯斯大學副校長米爾恩（右5）簽署合作協定，聖安德魯斯大學中華研究學系系主任利大英（右2）、現代語言學院院長希區考特（右6）以及駐英國代表處教育組組長畢祖安（左1）、愛丁堡辦事處處長張嘉政（左2）見證。（駐英國代表處教育組提供）

教育部 英國 凱特

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