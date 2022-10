台大與英國聖安德魯斯大學簽姊妹校 合作華語教學

台灣大學與位於蘇格蘭的聖安德魯斯大學5日分別由雙方的副校長周家蓓(左)及米爾恩(右)代表締結姊妹校,並簽署交換生合約及教育部「優華語」計畫合作協定。(駐英國代表處教育組提供)

台灣大學與位於蘇格蘭的聖安德魯斯大學近日締結姊妹校,並簽署交換生合約及教育部 「優華語」計畫合作協定,標誌台灣的華語文教學在英國 大學院校再下一城。

此外,雙方也討論了設置雙聯學位、實施教師互訪的可行性。

根據教育部的資料,目前參與「優華語」計畫的英國大學院校包括位於英格蘭地區的倫敦大學亞非學院(SOAS)、里茲大學(University of Leeds)、諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent University),以及蘇格蘭地區的愛丁堡大學(University of Edinburgh)、聖安德魯斯大學(University of St Andrews)。

各校的台灣合作夥伴依序是台灣師範大學、政治大學、義守大學,以及淡江大學、台灣大學。

駐英國代表處教育組今天表示,台灣大學副校長周家蓓5日拜會聖安德魯斯大學副校長米爾恩(Lorna Milne)、該校中華研究學系(Department of Chinese Studies)創系系主任利大英(Gregory Lee)與副教授祈玉鳳、現代語言學院(School of Modern Languages)院長希區考特(Nicki Hitchcott),以及國際辦公室主任哈定(Christian Harding)。

陪同出席的有愛丁堡辦事處處長張嘉政、秘書張嘉岷、駐英代表處教育組組長畢祖安與秘書鄒楷。

教育部今年起執行「優華語」計畫,鼓勵台灣與國外大學院校簽署「校對校」合作備忘錄,內容包括推廣台灣的華語文教學與能力測驗,提供具華語文基礎能力的歐美在校生「台灣優華語獎學金」、邀請他們赴台研習華語文,推動在各校設置華語文教學中心等。

教育部指出,為配合「雙語國家」政策,「優華語」計劃現階段以歐美地區英語系國家為優先合作對象,目前已有18所台灣的大學及海外48所高等教育機構參與。

畢祖安表示,除了「優華語」,教育部每年提供近50個華語文獎學金及5個台灣獎學金名額供英國學生來台進修。外交部近年也推出台歐連結獎學金,每年有近百個名額可申請。

畢祖安說,此次赴蘇格蘭與曾在台灣研習華語文的英國學生餐敘,發現他們的華語十分道地、流暢,表達能力令人印象深刻。學生們分享,在台灣學習是寶貴經驗,也感受到台灣自由多元的氛圍。

聖安德魯斯大學在英國聲譽良好,近年知名校友包括威爾斯親王(Prince of Wales)威廉及凱特 王妃、前軍情六處處長索爾斯(John Sawers)及楊格爾(Alex Younger)、1988年諾貝爾醫學獎得主布萊克(James Black)、前蘇格蘭首席大臣薩孟德(Alex Salmond)、前勞斯萊斯集團(Rolls-Royce)執行長羅斯(John Rose)等。