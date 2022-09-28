「疫情世代」年輕人從大學輟學也不工作的人數創新高

新聞周刊(Newsweek)28日報導，青少年時期尾聲剛好遇到新冠疫情的「疫情世代」(Generation COVID)美國年輕人，從大學輟學也不工作的人數，創下歷年新高。圖：pixabay

新聞周刊(Newsweek)28日報導，青少年時期尾聲剛好遇到新冠疫情 的「疫情世代」(Generation COVID)美國年輕人，從大學輟學也不工作的人數，創下歷年新高。專家指出，等到2060年人口調查統計公布時，將可看到這個世代年輕人的人生遭受如何衝擊。

報導指出，疫情期間的美國高中生，大約兩年因為居家避疫與外界疏離，加上校園關閉、改為遠距上課等因素，進入大學就讀的比例較疫情發生之前減少約10%，換算起來約有140萬人。抖音(TikTok)社群平台就出現「不上大學」(#NotGoingToCollege)關鍵字討論，累計超過3000萬點閱人次，不少年輕人紛紛分享「我所從事職業並不需要大學文憑」的親身經驗，某些網紅則訴說著自己白手起家的創業心得。

非營利教育 諮詢機構ECMC集團(ECMC Group)問卷調查顯示，Z世代(Gen Z)年輕人當中僅有51%考慮取得四年制大學學位，與2020年5月的相同研究比較，縮水大約20%。ECMC集團前任主席惠頓(Jeremy Wheaton)分析，Z世代年輕人非常精明，「他們懂得思考投注時間、金錢等成本，能夠獲得多少報酬」。

報導指出，問題在於，年輕人的盤算結果可能出現錯誤，因為高中畢業生與大學畢業生的收入水平，疫情發生後差距進一步拉開，倘若美國經濟持續衰退，工作機會減少，教育程度較低的勞工在就業 市場將面臨更險峻的考驗，長遠生涯規畫也將受到衝擊。

新聞周刊委託就業市場數據顧問機構Lightcast完成的分析調查發現，年齡介於18歲至24歲之間的美國年輕人，平均每6人當中就有1人沒有上學也沒有就業，處於「無所事事」狀態。報導指出，與主流經濟脫節的這群年輕人，有著長期處於失業、低學歷的高風險，很難追上同儕的生活水平。

另一方面，專家指出，在倉儲業從事收入尚可工作的年輕人以及汲汲營營想要成為網紅的年輕人，從長遠角度來看對於生涯發展助益不多。入門等級工作(entry-level jobs)通常無法讓勞工磨練高薪職位需要具備的技能，學歷條件不足則會影響年輕人在職場上的升遷前途。

喬治城大學(Georgetown University)經濟學者賀薩爾(Harry Holzer)指出，如果為了眼前的短期利益，而放棄為自己投資去讀大學，到頭來可能成為一個現實的錯誤。

印第安納州蒙西(Muncie)包爾州立大學(Ball State University)企業與經濟研究中心主任希克斯(Center for Business and Economic Research)指出，到了2060年人口調查結果公布時，「大家就會看到這個世代年輕人的人生遭受如何衝擊」。