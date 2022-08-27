拜登減免學貸 一直受到正反壓力 第一夫人也曾反對

拜登宣布免除部分學貸，維權團體在白宮前面集會，感謝這項減免措施。(Getty Images)

總統拜登 為絕大多數借款人減免1萬元學生貸款，是聯邦政府從未有的大幅減免學貸措施。紐約時報27日指出，在作出這個決定前，拜登一直受到正反雙方的壓力，最終在期中選舉前還不到三個月作了決定。

拜登的助理透露，說服總統的關鍵，是確保減免學貸能夠讓大部分低收入 及少數族裔學生受惠。這也是拜登公布計畫時，反駁共和黨人指是不公平的依據。

早於去年上任之初，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)要求拜登履行競選承諾，協助數以百萬計低收入和中等收入者，減免他們的學貸。當時舒默要求減免5萬元，但拜登認為太多而斷然拒絕。到今年5月初，舒默舊事重提。

減免學貸除招來共和黨人猛烈抨擊，也引發了涉及經濟後果的激烈辯論，柯林頓時代的財政部長桑默斯(Lawrence Summers)警告會助長通膨，歐巴馬的白宮 經濟顧問佛曼(Jason Furman)稱是魯莽行為，在正燃燒的通貨膨脹火上加油。

現任財長、前聯準會主席葉倫(Janet L. Yellen)也是反對者之一，她擔心帶來的經濟影響是深遠的，尤其是在目前聯準會全力控制通膨的情況下。多位民主黨高級經濟學家也充滿擔憂。

去年初拜登入主白宮不久，開始聽到一些經濟顧問對減免學貸的擔憂。在今春的高層會議上，顧問們提出不同的看法。

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)認為，取消學貸或會激發年輕選民的支持。但拜登最密切幕僚之一的唐尼隆(Mike Donilon)拿出民調數據，指美國人對減免學貸存在嚴重分歧，這個做法會令那些為自己或孩子支付學費的人視為不公平。

第一夫人吉兒同樣對計畫不以為然，作為大學教授，她經常聽到要求減免學貸的呼聲，但一直沒有公開支持丈夫免除學生債務。

在白宮西廂，副總統賀錦麗則是減免學貸的最堅定推動者之一。她讓工作人員起草備忘錄，列出了拜登的擔憂以及解決方案，指出只有 0.3% 的借款人就讀於常春藤盟校，計畫會讓絕大部分低收入者及少數族裔受惠。

今年5月，舒默、麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)及喬州聯邦眾議員沃諾克(Raphael Warnock)再次提出數據，顯示取消學貸會讓未能獲得學位的借款人受益，說明取消債務不會是給特權階層的贈品。

最後拜登終於下了決定。