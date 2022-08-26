免除學貸支出2400億 華頓教授卻說「支出可能逾兆」

經濟學者估算，拜登免除部分學貸，最終會使聯邦支出逾6000億元，甚至超過1億元。圖為維權人士在白宮前面舉牌感謝聯邦免除部分學貸。(Getty Images)

白宮 26日表示，拜登 總統的免除學貸計畫每年要支出240億元，未來10年為2400億元；但獨立研究組織認為實際支出可能更多，賓夕法尼亞大學華頓商學院指出，免除學貸計畫的全部支出可能超過1兆元。

拜登政府為年收入12萬5000元以下的家庭免除1萬元學貸的政策，遭到共和黨人的批評，認為是由政府和納稅人承擔費用。

白宮國家經濟政策副主管拉馬莫提(Bharat Ramamurti)表示，免除學貸計畫一年的支出240億元，等於減少本會計年度1.5%的赤字。他說，拜登政府認為，被免除的學貸已經付清，因為美國將削減1兆7000億元的赤字，「與去年相比，今年進入國庫的資金比支出多了1兆7000億元，我們根據拜登總統的免除計畫，將其中的部分資金用於減免中產階級家庭的學貸負擔。」

儘管白宮決定將疫情 期間暫停償還學貸的計畫延長至今年底，但拉馬莫提表示，仍有部分人選擇繼續償還，每月的償還額約20億元。暫停償還計畫12月結束後，預計明年1月起每月償還的學貸將再增多40億元。

聯邦政府表示，政府的收入在疫情後將持續增加，今年的聯邦赤字將出現史上最大降幅。

但白宮對免除學貸計畫的支出，比其他機構和國會議員的估計都低很多。媒體認為，拜登政府新的免除學貸計畫將放緩美國削減赤字的速度。拉馬莫提表示，「我們將從美國史上最大的單次赤字削減進入到另一次史上最大的單次赤字削減。」

參加免除學貸計畫的人可在10月初提出申請，借貸人可登入studentaid.gov網站查詢並設立帳戶，開始接受申請時，申請人可接到通知。完成申請後，被免除的學貸將在四到六周內獲得批准。

為了保證學貸從明年開始可以免除，政府建議民眾在11月中旬前完成申請。