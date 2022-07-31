會做題卻不懂問 「數學皇帝」丘成桐點出華人學生問題

費爾茲獎首位華人得主、被譽為「數學皇帝」的丘成桐。（取材自東方網）

被譽為「數學界諾貝爾獎」的費爾茲獎（Fields Medal）日前揭曉，四名得獎者分別來自法國、美國、英國和烏克蘭，其中，美籍韓裔數學家許埈珥(June Huh)是繼丘成桐、陶哲軒、吳寶珠之後又一位亞裔科學家獲此殊榮。為何常給人「數學很好」印象的亞洲學生，卻在最高學術殿堂上少之又少？費爾茲獎首位華人 得主、被譽為「數學皇帝」的丘成桐表示，重點在於激發對數學真正的興趣，且應該拋棄功利心。

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中新社31日刊登丘成桐專訪，被問及「成為一名數學家需要哪些特質」時，他指出，想學好數學，要有一定的基礎天分，要有興趣，還要肯用功努力。數學的真諦不是做題、特別不是做別人出的題，而要自己發掘好的研究方向、好的問題，走出一條自己的路。

丘成桐受訪時表示，他從小就對數學有興趣，但沒接觸到真正的數學，直到去加州大學柏克萊 分校唸書，我才知道真正的數學是怎麼回事。坦白說，當年中國的數學家看到的研究領域較為片面，沒有看到宏大的全景，我也是到了柏克萊才看到的。

在美中都有求學與任教經歷的丘成桐，曾旅居美國近50年，被問到為何華人學生善於做奧數題卻不會問問題，他表示，「很多人都好奇，中國孩子的數學很好，為什麼中國出不了大的數學家？其實這其中有很多誤會。」

丘成桐說，歐美的小孩中，數學最好的那批人也很優秀，老師不僅教他們數學的基礎內容，而且注重激發他們對數學真正的興趣，讓其有很大的原動力去找尋數學的美妙之處。

丘成桐表示，很多中國的小孩看不到數學最精華的地方，「認為只要將題目做對、將考試考好，就很高興」。他說，但數學的真諦不是做題、特別不是做別人出的題，「而要自己發掘好的研究方向、好的問題，走出一條自己的路」。

丘成桐稱，學子應該要戒除功利心，不要想著靠數學去升官發財，去爭人才「帽子」、爭當院士。「我在美國看到很多年輕人認為自己做的研究很有意思，就頗滿足，他們不去想能不能當院士、能不能拿高薪」；因此，想學好數學，要有一定的基礎天分，也要有興趣，還要肯用功努力。他也強調，不要寄望於靈感，認為等哪天靈感一來，就能解決一個有史以來都沒有解決的問題，「這是不可能的」。

今年4月時，丘成桐從哈佛大學退休，受聘為北京清華大學講席教授，返回中國全職任教。