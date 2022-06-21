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全美30萬教職人員離職 應付新冠、政治心力交瘁

編譯柯立偉／綜合20日電
受到疫情以及政治紛擾等多重因素影響，兩年內全美離職的教師達30萬人。圖為曼哈頓華埠的公校教師。(Getty Images)
受到疫情以及政治紛擾等多重因素影響，兩年內全美離職的教師達30萬人。圖為曼哈頓華埠的公校教師。(Getty Images)

根據聯邦勞工部統計數據指出，自2020年2月新冠疫情爆發開始至今年5月止，全美共約30萬名教師辭職，短短兩年內教育從業人員勞動力流失3%；同時，雖未離職但已有離職計畫的教師占全體55%，比去年8月的37%高了18個百分點。

有教師說，從疫情爆發以來，面對遠距線上教學讓許多教師心力交瘁；對年輕老師而言可能還好，但對許多老一輩的老師來說，沒有學校或自己兒女的協助，很難得心應手地使用遠距教學設備。

即便是現在疫情趨緩，愈來愈多學生重返校園上課，但也出現很多以前沒遇過的問題，例如政治上意識形態鬥爭導致學校教學內容被干預，特別在性教育與種族議題上，總會有家長時不時跑來學校指控「該教的不教，不該教的一直教」；此外，德州烏瓦德鎮(Uvalde)小學等頻傳的校園槍擊案也讓許多教師惶惶不可終日。

受到疫情以及政治紛擾等多重因素影響，兩年內全美離職的教師達30萬人。圖為教師在曼...
受到疫情以及政治紛擾等多重因素影響，兩年內全美離職的教師達30萬人。圖為教師在曼哈頓華埠公校教學。(Getty Images)

加州49歲前教師溫蒂．格瑞德(Wendy Grider)說：「我覺得很無助，過去一年我在社群媒體上看到太多基於政治意識形態抨擊老師給學生安排的作業，甚至還有學生直接在教室裡對我言語威脅；我本來是想為了孩子們繼續留下來教書，但不幸的是『孩子』其實只是教職人員的工作『之一』，還有很多狀況是我們不想面對卻又不得不面對的。」

為解決這些問題，格瑞德去年曾聯合其他教師，向學校當局遞交請願信，希望透過縮減班級規模、加強教師與當地社區連結以及加薪等措施，翻轉教師的離職率；但從格瑞德最終仍辭職一事來看，她顯然沒有達成這些目標。

另方面，相對於一般職場，由於校園環境相對封閉，許多同事之間的感情比一般企業行號要深，因此許多想離職的教師會對同事深感內疚；紐約皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)數學老師塔莉亞．艾勒芬(Talia Elefant)就說：「有人離職時，其他人的工作壓力就會更大，導致沒離職的老師也會想離職；如此惡性循環下去，我們總有一天會面臨沒有老師的窘境。」

受到疫情以及政治紛擾等多重因素影響，兩年內全美離職的教師達30萬人。圖為教師在曼...
受到疫情以及政治紛擾等多重因素影響，兩年內全美離職的教師達30萬人。圖為教師在曼哈頓華埠公校教學。(Getty Images)

疫情 教育 勞工部

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