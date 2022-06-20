專家示警遠距教學恐影響注意力 籲家長應變改善

不少縣市學校因疫停止實體上課，維持遠距教學至暑假，但專家示警，長期使用3C產品恐影響注意力。圖／本報資料照片

受疫情 影響，台灣中、彰、投等縣市停止實體上課，維持遠距教學至暑假，但專家示警，長期使用3C產品恐影響注意力、口語溝通及人際互動，甚至依賴成癮產生負面情緒，建議家長應提前預防應變，若已有負面行為狀況可就醫尋求專業協助。

南投醫院職能治療師柯孟蓁指出，有研究發現兒童在觀看電視、使用3C產品的時間越長，其注意力不足、分心及過動現象越明顯。且當照顧者越依賴3C產品，也易影響到孩童使用3C產品的使用方式，很可能使孩童有負面的情緒行為產生。

此外，長期使用3C產品遠距教學除造成注意力問題，也使得群體生活、與他人交談互動的時間大幅減少，進而影響兒童口語表達溝通與社會人際互動的表現，甚至造成沉迷網路、3C成癮等狀況，柯孟蓁建議家長可透過4個方法預防應變。

柯表示，首先，照顧者及兒童皆須有正確使用3C產品的觀念，照顧者尤為重要，須了解3C產品對自己與孩童可能的影響及優缺點，指導或給予兒童及青少年正確的3C使用規範，適時中斷使用時間要求休息，較能避免3C產品依賴與成癮。

再來就是，照顧者若時間允許，建議盡可能陪著孩童使用3C產品，進而知道孩童在使用上課及遊戲的狀況，並過程中及時導正使用方式；第三就是，建立3C產品使用時間表，如課表班安排可使用3C時段，並嚴格執行時間表的排程。

最後也最重要的最後一步，就是提供孩童適當的休閒娛樂活動，柯孟蓁說，疫情期間較不適合出遊，照顧者可使用桌遊、美術勞作摺紙等實體益智遊戲或靜態活動，讓孩童在遊戲之餘加強練習注意力持續度、手眼協調、動作計畫等能力。

若空間允許的話，還可以讓孩童從事粗大動作的遊戲與活動，如到跳繩、攀爬等活動，除了可以練習動作的控制，還能增加肌耐力。

南投醫院也提醒，若照顧者有發現孩童已有注意力不集中、常常分心或常有負面情緒行為的表現，切勿輕忽，建議應至復健科尋求專業醫師評估孩童的狀況，如果有需要應及早介入治療，以改善孩童的負面行為與狀況。