吸引人才 英國將發工作簽證給全球頂尖大學畢業生

英國為吸引「最優秀和最聰明」的人才前往，決定提供工作簽證給全球頂尖大學的畢業生。Getty Images

英國脫歐 之後變更並擴大其移民系統，希望吸引「最優秀和最聰明」的人才前往。為此，英國決定提供工作簽證 給全球頂尖大學的畢業生。

自離開歐盟後，英國已結束給予歐盟公民的優先權，改採以積分為基礎的移民系統，這套系統按申請人的資格、語言能力，到提供給他們的工作類型等各方面，進行評等。

不過英國數年來一直面臨勞動市場吃緊的局面，英國脫歐和COVID-19加劇了這一狀況，製造、物流和食品業的公司敦促政府放寬入門級工作的相關規定。

根據今天宣布的計劃，擁有國外排名前50名大學學士或碩士學位的畢業生，可申請兩年工作簽證，並允許攜家帶眷前往英國。獲博士學位者可申請3年簽證。

英國政府表示，申請成功者日後將能夠轉為長期工作簽證。

財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）稱，這將使英國成長為創新、創意和創業的國際樞紐。他說：「我們希望明天的企業今天就在這裡建立，這就是為什麼我呼籲學生們利用這個超棒的機會在這裡開拓他們的事業。」

按新的體制，申請人必須在申請日期前的5年內獲得學位。

申請者就讀的大學必須在以下大學排名中至少兩個位居前50名內，才符合條件：泰晤士報高等教育（THE）世界大學排名、世界大學學術排名（Academic Ranking of World Universities）和英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名。

英國政府最近在網路上所發布2021年符合條件的大學最新名單，包括20多所美國大學，以及加拿大、日本、德國、中國、新加坡、法國和瑞典的大學院校。

英國政府表示，候選者必須通過安全和犯罪檢查，且英語讀、聽、說、寫能達到中級水準。