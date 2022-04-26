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曾經蓄奴 哈佛投注1億「懺悔」 尋受奴役者後代說故事

記者胡玉立／綜合報導
哈佛大學宣布，投入1億元經費創建「奴隸制遺產基金」，研究哈佛大學與昔日奴隸制的關連。（美聯社）
哈佛大學宣布，投入1億元經費創建「奴隸制遺產基金」，研究哈佛大學與昔日奴隸制的關連。（美聯社）

美國最古老、最富有的常春藤盟校-哈佛大學校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)26日宣布，該校將投入1億元經費創建「奴隸制遺產基金」(Legacy of Slavery Fund)，研究哈佛大學與昔日奴隸制的關連，找出曾在哈佛校園遭奴役者的直系後代，並支持他們「恢復自己的歷史，講述其故事並追求知識」。

在宣布設置資金同時，哈佛發布新報告，詳細說明該校如何自奴隸制和長期種族不平等中受益。由白樂㙐委託編寫的報告發現，從1636年到1783年，哈佛大學教職員工和主管奴役了70多名非裔和美國原住民；報告警告，此數字「幾乎肯定被低估」。研究人員利用歷史紀錄姓名，已識別出數十名昔日被奴役者與哈佛大學之間的關聯。

研究人員發現，「被奴役男女為哈佛校長和教授服務，並為哈佛學生提供食物和照顧。此外，在那整個時期及邁入19世紀之際，哈佛大學及其捐助者都受益於與奴隸制廣泛相關的經濟聯繫。」

報告指稱，哈佛大學「應承諾投入重資，和其他大學一樣或採取更多補償行動。」白樂瑞表示，哈佛正在成立委員會以實施報告建議，設法透過「教學、研究和服務」來改正錯誤。

該報告以哈佛大學早期研究為基礎，詳細介紹該校如何在其早期歷史中從奴隸貿易獲利；它曾直接投資加勒比海地區糖業和蘭姆酒業、美國棉花和鐵路業；還依賴富有捐助者，這些捐肋者利用奴隸貿易及工業積累財富。

報告並指出，奴隸制廢除後，有些著名學者繼續推動「白人至上」思想概念；例如，19世紀哈佛大學動物學家、教授阿格賽茲(Louis Agassiz)推動「種族科學」和優生學的不可信理論；另一學者在校內領導「體育教育」項目，收集學生身體測量數據，以推廣優生理論。

白樂瑞表示，這些發現「令人不安和震驚」，他承認學校「長期存在極不道德做法。」他說：「我相信我們負有道義責任，盡可能化解這些歷史作為對個人、哈佛和社會的持續腐敗影響。」

這份130頁報告包括白樂瑞贊成的諸多建議；至於用來開展這項工作的1億元資金，涵括部分現在可用資金。哈佛大學本身擁有逾500億元捐贈基金，是全國第一大。

哈佛大學 白人至上 常春藤

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