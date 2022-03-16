俄亥俄州教師在金門教書18年 「這是我第2個家鄉」

金門最後一批金車基金會「英語史懷哲」外籍老師史安竹（Andrew Steward），結束在金18年歲月，16日返回美國。史安竹說，感動金門接受我，讓這裡成為他的家，並允諾會再回來。（中央社）

金門最後一批金車基金會「英語史懷哲」外籍老師史安竹，結束在金18年歲月，今天返回美國。史安竹說，COVID-19疫情 解封後，會再帶著妻小重返這個他陪伴他青春歲月的島嶼。

來自美國俄亥俄州 的史安竹（Andrew Steward），23歲時響應金車文教基金會和培基文教基金會辦理的「英語史懷哲專案」，和弟弟史陸達（Lucas Steward）遠渡重洋，來到金門，教授學童英語。

史安竹接受媒體聯訪表示，2004年第1次來到金門因為不習慣，待了幾個月被問到是否願意留下時，他考慮了很久；第2年也想了一下；但當第3年再被問到同樣問題時，他不加思索地說，一定要留下來。

在金門期間，史安竹認識了「同鄉」的威以琳（Bethany），2人2015年結為連理。史安竹說，和威以琳相戀時才知2人在俄亥俄州的家只相距40分鐘車程，真是印驗了「有緣千里來相逢」這句話。

來自美國俄亥俄州的外籍老師史安竹（Andrew Steward）（立者）在金門待了18年，其中12年在金湖國中任教。湖中校長謝志偉說，學生十分喜歡史安竹，對他的離開相當不捨。（中央社）

台防疫太嚴 「想回美正常生活」

史安竹夫婦去年領養了在台灣出生的女孩史雅諾。史安竹說，為了讓美國的家人認識女兒，夫妻倆原本計畫4、5年後返美；去年暑假，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒升級，處處封鎖，他和學校暫時未續約，決定先回美國，言明半年後回校繼續任教。

沒想到，回到俄亥俄州家中，疫情管制未如台灣嚴峻，他們可以不戴口罩 自由自在和親友往來，女兒可以和其他小朋友玩耍尤其開心。史安竹說，在金門，因為嚴格要求戴口罩，孩子看不到大人的嘴巴，以致語言學習較為緩慢；而且孩子無法到保母家，每天「我們三人在一起，會瘋掉」。

史安竹無法理解，在金門海邊漫步，除了他們一家三口，看不到其他人，卻被要求戴口罩，游泳就更別提了，所以當回到美國家鄉能正常生活，讓他備感舒適，於是，決定提前返美定居。

今年2月，史安竹隻身返回金門處理房屋退租等事宜，順道到服務12年的金湖國中告別。校長謝志偉受訪說，師生都好喜歡史安竹，很捨不得他離開。

18年前來到金門，史安竹和其他外師向金門基督教會師母詹秋足學中文。詹秋足說，當時外師住在設在金門高中的台商子弟宿舍，亦師亦友地陪伴隻身在金讀書的台商子弟，分擔年輕學子的寂寞憂傷，同時提升了他們的英語能力，這群外師對金門的奉獻值得記上一筆。

在金門待了18年的外籍老師史安竹（右）16日返回美國，金門基督教會師母詹秋足（左）說，史安竹曾陪伴隻身在金讀書的台商子弟，分擔寂寞憂傷，提升學子英語能力，對金門的奉獻值得記上一筆。（中央社）

金門縣教育處表示，金車「英語史懷哲」計畫自2013年退出金門，部分外師進修教育學程後，具有教師資格而留下來，史安竹一直待在金門，沒有離開。詹秋足說，史安竹可說是金門最後一批英語史懷哲，「如同老將退役，真的捨不得他走」。

史安竹昨天離開金門，今天搭機返美。他說，年輕歲月都待在金門，很難忘這裡的人情與美麗風景，「很感動金門可以接受我，讓這個地方變成我的家」。他允諾，待疫情解封，一定會帶著妻女，再次造訪他的第二個家鄉。