禁止學習俄國文豪杜斯妥也夫斯基？這所大學挨轟

俄羅斯加里寧格勒的杜斯妥也夫斯基雕像，攝於2021年11月。(路透)

羅斯入侵烏克蘭 引發歐美國家的強烈反彈，不只官方祭出嚴厲制裁，連藝文界也紛紛展開抵制行動，但《新聞周刊》報導，義大利 一間大學此時竟決定推遲俄羅斯 文豪杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky）作品的課程，最後因排山倒海的批判聲浪而改弦易轍。

杜斯妥也夫斯基生於1821年、卒於1881年，曾因被控閱讀沙俄查禁文學作品而遭流放西伯利亞達10年之久，著有《罪與罰》、《白痴》及《卡拉馬助夫兄弟》等巨著。義大利作家諾里（Paolo Nori）獲米蘭比科卡大學（The University of Milano-Bicocca）之邀，預定9日開始教授4堂杜斯妥也夫斯基的免費公開課程，卻在日前收到校方電郵，告知課程將因俄烏戰爭而推遲。

諾里在Instagram發布影片表示，校長跟教學副校長決定推遲杜斯妥也夫斯基的課程，理由是「值此高度緊張期間，要避免任何爭議，尤其是內部的爭議」。諾里說，「我知道，正在烏克蘭發生的事情太可怕了，光是想想就讓我覺得想哭，但正在義大利發生的事情太荒唐了」。

諾里批評，「在當今的義大利，不只身為活著的俄羅斯人錯了，就連身為死去的俄羅斯人也錯了，他還是一名因為閱讀禁書而於1849年被判死刑的人。一所義大利大學會禁止如杜斯妥也夫斯基這樣一位作家的課程真是不可思議」。

諾里的Instagram影片激起強烈不滿聲浪，許多名人也出聲批評。現為參議員的前總理倫齊就發推文，直指為了俄羅斯總統普亭的行動而禁止學習杜斯妥也夫斯基是「瘋了」，「我們在這時候需要學得更多，而不是更少。我們在大學要教師，而不是無能官僚」。

據報導，米蘭比科卡大學2日在社群媒體發布聲明，確認諾里的課程將按既定規劃進行，校長也將會晤諾里以進行反思。