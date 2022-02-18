幫孩子「買」進大學…美名校爆招生醜聞 家長遭判刑

一名美國爸爸花了上百萬美金，確保他的孩子能夠以體保生被史丹佛和哈佛等精英大學錄取，如今他成為美國大學入學弊案中面臨最高刑期的家長，法官對他處以15個月有期徒刑。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

一名美國爸爸花了上百萬美金，確保他的孩子能夠以體保生被史丹福和哈佛等精英大學錄取，如今他成為美國大學入學弊案中面臨最高刑期的家長，法官對他處以15個月有期徒刑。

美國知名大學招生 受賄醜聞案在2019年初被披露，紐約時報曾報導，「富人把孩子『買』進常春藤」。一個不會踢足球的女孩十分神奇地作為明星球員被耶魯大學錄取。她父母的花費：120萬美元。

這一連串的名校招生收賄案，成為司法部有史以來最大的大學招生訴訟，這項大規模的調查涉及美國200家代理機構，美國檢調單位以「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues）為代號，調查範圍橫垮6州，指控57位名人富豪家長，以賄賂和作假的方式為他們的孩子「買」進知名大學，訴訟多年。

曾任賭場主管的阿布德拉吉茲（Gamal Abdelaziz）上週被判處12個月又一天的獄刑，而62歲的威爾森（John Wilson）則面臨了15個月刑期。

威爾森在去年被聯邦陪審團裁定賄賂、電匯詐欺、和納稅不實等罪名。他是私募股權公司創辦人、全球最大文具辦公用具品牌史泰博公司（Staples）前高階主管及哈佛商學院畢業生。

威爾森16日被法官判處15個月有期徒刑、400小時社區服務和20萬美元的罰款等。他還得對美國國稅局支付約8.8萬美元賠償金。

「波士頓前鋒報」（Boston Herald）今天報導，威爾森在 2013年同意向化身為白手套的招生顧問辛格（William “Rick” Singer）支付22萬美元，幫助他的兒子以水球運動員 進入南加大 。

威爾森的兒子被南加州大學錄取後，威爾遜對辛格的不實慈善機構匯出10萬美元；另外又付給辛格的公司10萬美元；還有2美元直接交付辛格 。

2018年，威爾森再同意支付辛格150萬美元，以確保他的雙胞胎女兒能以運動員身份，被史丹福大學和哈佛大學錄取。最後他的女兒並未就讀這兩所大學。

威爾森的律師佛朗西斯科（Noel Francisco）透過聲明向「新聞週刊」（Newsweek）指出，威爾森的兒子是優秀水上足球運動員，有資格自己取得入學許可，而其一雙女兒有滿分、和接近滿分的美國大學入學考試（ACT）成績。

律師聲明中並提到，威爾森的捐款用到學校及其體育項目，「透過捐款來提高合格申請人的錄取機會是全美各大學既有的流程，至今仍在使用，並非犯罪」，將提出上訴。