佛州禁師生談「性別認同」再掀文化論戰

圖為佛州校園一景。（美聯社）

美國保守派近來擴大動員，意欲左右學校授課內容之後，多州開始針對教師在校談論性與性別認同的權限發布新限制，文化論戰戰線再啟。

學校漸成美國政治角力熱點，除了疫情期間對口罩政策強烈不同調，因種族、歷史與性等敏感議題而起的衝突更是屢見不鮮。

最新論戰在佛羅里達州爆發，禁止教師與一定年齡以下的學生討論性別認同或性取向問題的法案，昨天在參議會跨越重要障礙。

這項被反對者譏為「不准討論同志」（Don't Say Gay）的法案，獲佛州共和黨 籍州長迪尚特（Ron DeSantis）支持。一般認為，迪尚特將競選下屆總統。

地方組織譴責此項法案反LGBTQ ，白宮 則於昨天介入，矢言不讓學生受到這類「有害」法案荼毒。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者：「我們在全國各地看到共和黨領袖規定學生能讀什麼、不能讀什麼，能學什麼、不能學什麼，最讓人困擾的是，規定他們能當什麼人、不能當什麼人。」

共和黨人表示，他們太想保護孩子了，不希望稚齡孩童接觸不當議題。

但支持LGBTQ的非營利組織「佛羅里達平權」（Equality Florida）新聞秘書沃爾夫（Brandon Wolf）認為，新法以那種方式形塑這些問題，會讓小孩子一開始就無法認識LGBTQ，認為這些人的存在就不恰當。

運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）的夫婿查斯頓（Chasten）也在劍指迪尚特的推文中說：「這會扼殺孩子。」

查斯頓援引防止同性戀、雙性戀和跨性別青少年自殺的「崔佛生命線」（Trevor Project）調查指出，去年有4成2的LGBTQ年輕人認真考慮輕生，「他們現在都不能跟老師說？」

邁阿密兒科心理學家包洛斯（Natasha Poulopoulos）也說，能在「安全開放的空間」討論性與性別議題，「實際上能降低自殺企圖」。

她說，「這不是要鼓勵孩子積極談性」，而是要讓他們「思考內心感覺，可能受到哪一方吸引」，並讓他們知道「討論這些事情並無不可」。