反對新州長取消口罩令 北維州7公校提告

亞歷山卓市等七個公校教委24日聯合提訴挑戰楊京政府的行政令，反對州府撤銷公校口罩令。（亞歷山卓市公校提供）

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)撤銷公校 口罩規定的行政令24日生效，但北維州七個公校教委當天聯合對此行政令提出訴訟，這也是楊京政府因此行政令所面臨的第二起訴訟，楊京表示，仍會努力保護家長在照顧和教育子女方面的根本權益。

對州長行政令提訴的七個公校教委包括亞歷山卓市(Alexandria)、阿靈頓郡(Arlington)、里奇蒙市(Richmond)、費郡(Fairfax)、福斯教堂市(Falls Church)、漢普頓郡(Hampton)、威廉王子郡(Prince William)。

七個公校教委表示，維州法律賦予地方公校教委管理學區的權力和責任，州長不得以行政令干涉或奪走該權力，此外維州法律也要求公校系統遵循聯邦疾病防治中心(CDC)的健康防疫 指南來進行實體課，其中包括針對口罩的建議。

福斯教堂市公校教委表示，該訴訟將「維護各公校官員制定、執行教育和防疫政策的權利，並保護學生及所有教職的安全」；威廉王子郡公校教委主席拉提夫(Babur Lateef)也說，各地公校都將實體課視為教育重點，但保護師生安全也是各郡市的優先目標，不能犧牲任何一項，「地方公校應擁有防疫自主權，這對社區安全也非常重要」。

七個公校教委也表示，(提訴)不是一場政治宣言，「我們單純想澄清楊京政府行政令與維州現有法律之間存在衝突，該衝突也給眾多家庭帶來困惑，打亂原來的防疫計畫，因此訴諸法律，希望法院盡快解決」，並盼望社區在此之前盡力支持各校官員的決定，「我們都希望疫情盡快消退。一旦環境安全穩定、條件允許，我們一定會取消口罩令。」

對此楊京回應，「會繼續保護家長在養育子女、教育等方面的權利」，州長發言人波特(Macaulay Porter)也表示，楊京政府對公校的提訴「很沮喪」。

楊京政府的支持者稱，該行政令不與維州現有法律衝突，因CDC的防疫指南僅是建議戴口罩，並無強行規定；勞登郡部分公校的學生24日未戴口罩上學，他們到校時還因此歡呼，他們的家長表示，孩子已接觸關於防疫的知識，並足夠成熟為自己的選擇負責。