我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

反對新州長取消口罩令 北維州7公校提告

記者張筠／維州報導
亞歷山卓市等七個公校教委24日聯合提訴挑戰楊京政府的行政令，反對州府撤銷公校口罩令。（亞歷山卓市公校提供）
亞歷山卓市等七個公校教委24日聯合提訴挑戰楊京政府的行政令，反對州府撤銷公校口罩令。（亞歷山卓市公校提供）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)撤銷公校口罩規定的行政令24日生效，但北維州七個公校教委當天聯合對此行政令提出訴訟，這也是楊京政府因此行政令所面臨的第二起訴訟，楊京表示，仍會努力保護家長在照顧和教育子女方面的根本權益。

對州長行政令提訴的七個公校教委包括亞歷山卓市(Alexandria)、阿靈頓郡(Arlington)、里奇蒙市(Richmond)、費郡(Fairfax)、福斯教堂市(Falls Church)、漢普頓郡(Hampton)、威廉王子郡(Prince William)。

七個公校教委表示，維州法律賦予地方公校教委管理學區的權力和責任，州長不得以行政令干涉或奪走該權力，此外維州法律也要求公校系統遵循聯邦疾病防治中心(CDC)的健康防疫指南來進行實體課，其中包括針對口罩的建議。

福斯教堂市公校教委表示，該訴訟將「維護各公校官員制定、執行教育和防疫政策的權利，並保護學生及所有教職的安全」；威廉王子郡公校教委主席拉提夫(Babur Lateef)也說，各地公校都將實體課視為教育重點，但保護師生安全也是各郡市的優先目標，不能犧牲任何一項，「地方公校應擁有防疫自主權，這對社區安全也非常重要」。

七個公校教委也表示，(提訴)不是一場政治宣言，「我們單純想澄清楊京政府行政令與維州現有法律之間存在衝突，該衝突也給眾多家庭帶來困惑，打亂原來的防疫計畫，因此訴諸法律，希望法院盡快解決」，並盼望社區在此之前盡力支持各校官員的決定，「我們都希望疫情盡快消退。一旦環境安全穩定、條件允許，我們一定會取消口罩令。」

對此楊京回應，「會繼續保護家長在養育子女、教育等方面的權利」，州長發言人波特(Macaulay Porter)也表示，楊京政府對公校的提訴「很沮喪」。

楊京政府的支持者稱，該行政令不與維州現有法律衝突，因CDC的防疫指南僅是建議戴口罩，並無強行規定；勞登郡部分公校的學生24日未戴口罩上學，他們到校時還因此歡呼，他們的家長表示，孩子已接觸關於防疫的知識，並足夠成熟為自己的選擇負責。

公校 防疫 維州

上一則

疫情導致連2年線上授課 至少20州高中畢業率下滑

延伸閱讀

戴口罩 為何還被傳染？ 醫提出正確戴口罩的7大建議

戴口罩 為何還被傳染？ 醫提出正確戴口罩的7大建議
維州州長楊京撤銷公校口罩令 家長不滿告上法院

維州州長楊京撤銷公校口罩令 家長不滿告上法院
口罩令24日撤銷 維州公校紛推出應對方案

口罩令24日撤銷 維州公校紛推出應對方案
TJ高中錄取未保持「族裔中立」？ 聯邦法官將直接裁決

TJ高中錄取未保持「族裔中立」？ 聯邦法官將直接裁決

熱門新聞

賓州大學13日宣布，聘請維吉尼亞大學教務長伊莉莎白·馬吉爾為下一任校長。(取材自推特)

女校長將出使德國 賓大特聘維大女教務長接任

2022-01-17 22:12
圖：pixabay

閱讀十二生肖 學習中英文差異

2022-01-20 05:15
新澤西州參眾兩會通過新法案，允許退休教師或學校職員回鍋擔任「重要職位」，並同時領取其退休金，州長已簽署該案。(美聯社)

人力荒 新州允退休教師回鍋擔任「要職」領兩份薪水

2022-01-24 19:07
被學生指控性侵的密大已故校醫及足球隊醫安德森。(美聯社)

已故校醫涉性侵、性虐 密西根大學付4.9億和解受害人

2022-01-20 01:01
密西根大學15日宣布，校長施立索因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除。(美聯社)

「喜歡妳這麼說」密西根大學校長與下屬有染 被解雇

2022-01-16 19:56
陳凱霖入圍雷傑納隆科學獎準決賽。（陳凱霖提供）

雷傑納隆科學獎準決賽 紐約州24華生入選

2022-01-07 02:00

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
曙光在望 佛奇鬆口：疫情2月中可望趨緩

曙光在望 佛奇鬆口：疫情2月中可望趨緩
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒

風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設