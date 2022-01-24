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人力荒 新州允退休教師回鍋擔任「要職」領兩份薪水

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州參眾兩會通過新法案，允許退休教師或學校職員回鍋擔任「重要職位」，並同時領取其退休金，州長已簽署該案。(美聯社)
新澤西州參眾兩會通過新法案，允許退休教師或學校職員回鍋擔任「重要職位」，並同時領取其退休金，州長已簽署該案。(美聯社)

為解決疫情期間教師不足的問題，新澤西州議會日前通過新法案，允許退休教師或學教職員回鍋擔任「重要職位」，並同時領取其退休金民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)已簽署該案，預料將能有效緩解校園人力荒。

提案的三名民主黨籍眾議員艾薩克斯郡(Essex)米拉．傑西(Mila Jasey)、肯登郡(Camden)帕梅拉．藍皮特(Pamela Lampitt)及哈德遜郡(Hudson)穆克吉(Raj Mukherji)發表聯合聲明表示：「我們必須確保校園內有足夠且教學經驗豐富的老師，在教師短缺的現在，允許退休教職員回鍋才能貫徹『學童優先』的教育本旨；本法允許回鍋教師領兩份薪水，應有助於緩解各級學校人力不足的問題。」

根據新法，不強制有意回鍋任教的退休教職員回到其退休的學校任教，得自由選擇到哪教書，不過必須是退休180天以上者方可回校；回聘契約一年一訂，校方得視情形依教師意願於第二年延展，但除非經教育委員會核准，否則不得續教第三年；另外教師須為善意退休，即不得基於領取兩份薪水的意圖，事先與校方安排好回聘契約。

不過新法並未定義何謂「重要職位」，而是授權教育委員會以行政命令發布；立法理由指出，雖然教師人力不足是州內各校普遍狀況，但各校缺乏的師資或職員不一定是同一種類別，有的學校或許比較缺物理老師，有的學校可能缺雙語教師，因此授權行政機關依個案認定。

另一方面，州政府表示新法案雖然對想賺多點錢的退休老師們有一定吸引力，但因為現在校園內有相對嚴格的防疫措施，不僅要求打疫苗、戴口罩，還要求教師須有接到停課令後立刻改為線上教學的資訊能力，而資訊能力正是退休教職員可能相對不足的面向，因此究竟新法案能把多少退休老師帶回學校仍有待觀察。

退休金 教育 民主黨

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