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女校長將出使德國 賓大特聘維大女教務長接任

編譯洪毅／綜合報導
賓州大學13日宣布，聘請維吉尼亞大學教務長伊莉莎白·馬吉爾為下一任校長。(取材自推特)
賓州大學13日宣布，聘請維吉尼亞大學教務長伊莉莎白·馬吉爾為下一任校長。(取材自推特)

位於費城賓州大學(University of Pennsylvania)宣布，聘請維吉尼亞大學教務長伊莉莎白·馬吉爾(M. Elizabeth Magill)為候任校長，以接替賓州大學史上任期最長的校長艾咪‧葛特曼(Amy Gutmann)。

費城詢問報報導，馬吉爾的提名若在3月4日得到全體校董投票通過後，將在7月1日上任；至於葛特曼目前是美國駐德國的候任大使，預計今年內就會到德履任。

馬吉爾擁有維吉尼亞大學法學博士學位，曾在維州大學法學院任教15年，曾任法學院副院長；馬吉爾之後在史丹福大學擔任法學院長七年，這段期間，她讓法學院教職員人力擴增30%，還致力於推動法學與現實生活的連結及全球視野。

史丹福大學醫學院前院長皮佐(Philip A. Pizzo)表示，馬吉爾在法學院長任內，受到教職員及學生的高度尊敬；此外，馬吉爾也曾在劍橋、哈佛、普林斯頓等大學法學院擔任訪問學者。

馬吉爾於2019年7月成為維吉尼亞大學教務長，與賓州大學一樣，都是規模非常龐大、事務千絲萬縷的學校；賓州大學有12個學院、2萬3000名學生，也是費城最大的私人雇主。

與公立的維吉尼亞大學不同，賓州大學是私立學校；賓州高等教育研究機構前主任瓊妮‧芬尼(Joni E. Finney)表示，很高興看到馬吉爾有在公部門服務的經驗，期許她能夠對高等教育中低收入學生處境及相關不平等問題更為敏感。

賓州大學史上任期最長的校長艾咪‧葛特曼目前是美國駐德國的候任大使，預計今年內就會...
賓州大學史上任期最長的校長艾咪‧葛特曼目前是美國駐德國的候任大使，預計今年內就會到德履任。（路透）

賓州 維吉尼亞 費城

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