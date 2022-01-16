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「喜歡妳這麼說」密西根大學校長與下屬有染 被解雇

編譯徐薏茹／綜合16日電
密西根大學15日宣布，校長施立索因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除。(美聯社)
密西根大學15日宣布，校長施立索因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除。(美聯社)

密西根大學(University of Michigan)15日在該校網站宣布，校長施立索(Mark Schlissel)因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除。校務委員會表示解雇職位「立即生效」。

校務委員會上月8日接獲匿名舉報，調查顯示施立索多年來利用大學電子郵件帳戶以「不符合大學尊嚴及聲譽的方式」與該名下屬交流。

委員會寫給施立索的信件中寫到：「如你所知，委員會接獲一份匿名投訴，內容指控你與下屬之間有性關係，調查顯示你與該位下屬的互動與推動密西根大學尊嚴及聲譽的方向不一致。」

美聯社15日曾寄信至施立索的大學郵件帳戶詢問開除一事評論，但並未獲得回應。

校務委員會的信件中包含施立索與下屬的通信內容。

該名下屬1日在給施立索的信件中表示「心痛」，施立索回信寫到：「我知道，我也是，這是我的錯」，他表示自己也很痛苦。

9日下屬的信件中寫到：「太棒了！」施立索回應：「喜歡你這麼說。」

密西根大學15日在網站上發布的公告中包含信件副本，收件人姓名已經過修改，其中一封12號的信件內容為「紐約客」(The New Yorker)2019年的文章，文章標題為「紐約客日常的性幻想」。

施立索基本年薪為92.7萬元，去年10月他宣布將於2023年6月退休，即他合約結束的前一年。

密西根大學前校長瑪莉‧蘇‧柯爾曼(Mary Sue Coleman)已被任命為臨時校長，施立索革職及任命柯爾曼將於2月17日校委會的正式會議上確認。

施立索於2014年接任柯爾曼，此前他在布朗大學(Brown University)擔任教務長。

退休

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