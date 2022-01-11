孩子開學憂Omicron 家長搶購KN95、KF94口罩

傳播力超強的新冠變種病毒株Omicron已經引發家長搶購保護力較高的兒童尺寸口罩，包括KN95與KF94口罩。圖為紐約一所小學外，家長送孩子上學。（圖：紐約市長辦公室提供）

傳播力超強的新冠變種病毒株Omicron已經引發家長搶購保護力較高的兒童尺寸口罩 ，包括KN95與KF94口罩，供應不足的速度堪比疫情 瘋狂肆虐的初期。

學童在結束寒假後返校上課，卻遇上Omicron在全美肆虐。許多公衛專家敦促家長讓孩童捨棄配戴布口罩，改用防護力較高的KN95與KF94口罩，因為這類口罩與口鼻較貼合，且過濾會攜帶病毒的氣溶膠（懸浮微粒的一種）功能較佳。

美國疾管中心（CDC）建議所有兩歲以上學童在室內都要戴口罩。

有家長痛批美國對口罩品質管控不足。在網路上給口罩評分、擁有推特和YouTube逾5萬名粉絲的柯林斯（Aaron Collins）說：「不僅沒有標準，家長也沒有管道可得知他們所買的口罩真偽」。他說，現在還要面臨這類口罩短缺的情況，「市面是我歷來所見最吃緊的」。

住在俄亥俄州 的波特（Shannon Bott）從疫情爆發以來首度將兩名孩子送返學校上課，她讓孩子配戴KF94和KN95口罩，「盡可能安全」，但面臨的困擾是，無法得知口罩的網路賣方是否合法，且要等到配送到家，才能得知口罩尺寸是否適合她六歲的孩子。

電商網站亞馬遜上的兒童口罩搜尋度大增，價格也跟著飆漲。觀察消費者網路需求的業者Marketplace Pulse創辦人Juozas Kaziukenas表示：「為孩童購買N95口罩的需求顯然一波波，起初在2021年8月，現在1月又一波。」

在美加經銷Powecom KN95口罩的業者Ball Chain Manufacturing公司總裁陶博納說，需求在過去三周大幅躍增，Powecom的兒童尺寸口罩在去年12月銷量已較近期低點增加兩倍。

高昂售價也成問題。Project N95政府事務主任卡羅瑟絲表示，許多家庭的問題不在於買不到口罩，而是付不起，「父母無力負擔花3美元買一個口罩，只讓孩子配戴一兩天」。