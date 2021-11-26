人力短缺、老師身心俱疲 全美8600多學校宣布停課

美國各地學校本學年紛紛恢復讓學生進教室上課，但到了感恩節前夕，統計顯示全國858個學區、共計8692所學校在11月間宣布停課，理由是教職員工人力短缺，老師們身心俱疲。學生突然停課則讓上班族家長措手不及，抱怨連連。美聯社

美國 各地學校本學年紛紛恢復讓學生進教室上課，但到了感恩節前夕，統計顯示全國858個學區 、共計8692所學校在11月間宣布停課，理由是教職員工人力短缺，老師們身心俱疲。學生突然停課則讓上班族家長措手不及，抱怨連連。

華爾街日報報導，某些學區將暫時停課的日期訂為「心理健康 日」(mental-health days)，並表示老師與學生都需要休息，因為疫情期間恢復面對面授課之後，壓力龐大。

報導指出，幼稚園到12年級(K-12)教育系統在後疫情時期面臨的挑戰，包括老師必須為落後的教學進度補課，同一時間還要因應校園出現染疫案例後的隔離通知。另外，從校車司機到學校餐廳員工，如今也都嚴重缺人。

統計數據服務中心「波比歐」(Burbio)追蹤報告指出，美國東南部許多學區在11月初宣布，退伍軍人節(Veterans Day)隔天12日將放假，以便連成為期4天的長周末。「波比歐」總裁羅奇(Dennis Roche)指出，到了11月中旬，停課潮迅速擴大，不少學區宣布感恩節當周都讓學生放假。

羅奇說，宣布感恩節整周放假的學校數量很多，「而且動作很快」。

「波比歐」統計顯示，本學年當中，全國累計已有8692所學校宣布停課，其中至少有3145所學校以「心理健康需求」(mental-health needs)為由宣布停課，這些學校多半位於北卡羅來納州、維吉尼亞州及密蘇里州。

除了停課之外，華爾街日報報導，某些學校也以心理健康考量為由，改讓學生只上課半天，或者恢復遠距教學。底特律公立學區11月中旬便宣布，12月將有3個周五將採遠距上課。

全國公共電台(NPR)報導，密西根州伊普西蘭蒂社區學校(Ypsilanti Community Schools)學區總監查克瑞-羅斯(Alena Zachery-Ross)本月稍早便宣布感恩節全周放假。她說，由於學區有三分之一學生參加暑修課程，教職人員等於暑假並未放假，開學之後全面恢復面對面上課，學生必須重新適應新環境，加上各種防疫規定，教職人員承受壓力因此變重。

她說，許多教職人員反應說，下課之後疲憊不堪，回到家立刻倒頭就睡，整個周末期間都在休息，「大家都累壞了」。她表示，負責清潔打擾的校工則累計加班800小時，卻仍然無力完成消毒及清潔的防疫要求。

報導指出，單親媽媽雷尼(Tabbatha Renea)指出，學校突然宣布停課，必須忙著找人幫忙看孩子，也打亂孩子的學習進度。