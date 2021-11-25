中國補教受挫「新東方」來美國開線上中文課程
中國今年7月起發布教育「雙減」政策，加強監管補教業。規模最大的補教機構「新東方」宣布不再提供義務教育階段相關課程後，近日傳出已轉型赴美開設教授中文的線上課程。
綜合財聯社、中國證券報等媒體報導，新東方在美開設的課程叫「比鄰中文Blingo」，主要面向海外華裔兒童、青少年提供中文、中華文化學習課程，提升其中文能力。
據報導，課程內容依據中國教育部統一編寫的教材，並參考中國國家語委語言文字規範標準審定委員會在3月審定、發布的「國際中文教育中文水平等級標準」。
報導提到，新東方應詢時證實上述課程是真實，是由新東方旗下子公司北京比鄰東方教育科技有限公司開設的線上課程，主要教授中文，早在8月時已經推出。
報導也引述知情人士透露，此舉是北京比鄰東方教育科技有限公司轉型的探索。
中國7月起頒布一系列減輕學生學校作業和校外培訓負擔的「雙減」政策。其中，官方限制義務教育階段的補習時間，並要求學科類補教業應該登記為非營利機構，對龍頭補教業者衝擊巨大。
新東方近期則宣布停止中小學科線下業務，退租城市中的教學點；旗下線上教育網站也在10月下旬公告稱，將終止其在幼兒園至9年級階段的服務。新東方計劃裁員超過4萬人。
財報顯示，2021財年新東方淨利潤為2.3億美元，年降35.03%，市值也縮水近8成。
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