中國補教受挫「新東方」來美國開線上中文課程

「新東方」近日傳出已轉型赴美開設教授中文的線上課程。（取材自紅星新聞）

中國 今年7月起發布教育「雙減」政策，加強監管補教業。規模最大的補教機構「新東方」宣布不再提供義務教育階段相關課程後，近日傳出已轉型赴美開設教授中文的線上課程。

綜合財聯社、中國證券報等媒體報導，新東方在美開設的課程叫「比鄰中文Blingo」，主要面向海外華裔兒童、青少年提供中文、中華文化學習課程，提升其中文能力。

據報導，課程內容依據中國教育部 統一編寫的教材，並參考中國國家語委語言文字規範標準審定委員會在3月審定、發布的「國際中文教育中文水平等級標準」。

報導提到，新東方應詢時證實上述課程是真實，是由新東方旗下子公司北京 比鄰東方教育科技有限公司開設的線上課程，主要教授中文，早在8月時已經推出。

報導也引述知情人士透露，此舉是北京比鄰東方教育科技有限公司轉型的探索。

中國7月起頒布一系列減輕學生學校作業和校外培訓負擔的「雙減」政策。其中，官方限制義務教育階段的補習時間，並要求學科類補教業應該登記為非營利機構，對龍頭補教業者衝擊巨大。

新東方近期則宣布停止中小學科線下業務，退租城市中的教學點；旗下線上教育網站也在10月下旬公告稱，將終止其在幼兒園至9年級階段的服務。新東方計劃裁員超過4萬人。

財報顯示，2021財年新東方淨利潤為2.3億美元，年降35.03%，市值也縮水近8成。