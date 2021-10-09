大學招生舞弊首審判 澳門賭場總裁、前Gap高管定罪

前澳門永利賭場總裁艾智勤，因被控行賄讓子女冒充體育特長生進大學，在醜聞案首度審判中被定罪。(美聯社)

兩位捲入全國知名大學招生 舞弊醜聞的富裕家長──前澳門永利賭場(Wynn Resorts)總裁艾智勤(Gamal Abdelaziz)和前Gap和Staples高管威爾遜(John Wilson)，8日因被控行賄讓子女冒充體育特長生進大學，在醜聞案首度審判中遭定罪。

來自拉斯維加斯州的艾智勤，被控支付30萬元讓女兒以籃球特長生名義進入南加州大學 ，她卻在高中時連籃球校隊都沒進。

威爾遜是麻州一家私募股權公司負責人，他被控支付22萬元讓兒子獲指定為南加州大學水球特長生，另外支付100萬元讓他的雙胞胎女兒進入哈佛和史丹福大學。

在長達十小時審議中，兩人的辯護律師辯稱，他們以為付的錢是合法捐贈，律師將矛頭指向醜聞核心人物、招生顧問辛格(Rick Singer)，指他們並不知道辛格用他們的錢來賄賂他人和替他們的孩子偽造或誇大運動成績。

此案的關鍵證據，是辛格與這兩位被告家長的一連串秘密電話錄音；檢察官稱這些電話證明，艾智勤和威爾遜實際參與了招生舞弊計畫。聯邦調查局(FBI)先是竊聽辛格的電話，然後說服他自2018年開始與調查人員合作，辛格希望藉此從輕判刑。

在一次電話中，威爾遜問辛格，哪種運動最適合他的雙胞胎女兒。辛格答說，這「無所謂」；威爾遜笑問：「有二合一特價嗎？如果家有雙胞胎的話？」

威爾遜被定罪後，與妻子離開法院。(美聯社)

在另一次電話中，辛格告訴艾智勤，前南加大 體育組資深副主任海諾(Donna Heinel)告訴他，艾智勤女兒的假運動資料做得太好了，她希望他將這份資料用在「任何不是真正籃球運動員的女性身上」。艾智勤當場回道：「這個我喜歡。」

艾智勤和威爾遜均被判犯詐欺和賄賂共謀罪；威爾遜另外還被判犯下賄賂、電匯欺詐和提交虛假納稅申報表等罪名。

其他33名涉案家長，均在此案中認罪；其中包括女星費麗西蒂荷夫曼(Felicity Huffman)、蘿瑞羅夫林(Lori Loughlin)以及羅夫林的時裝設計師丈夫賈安努利(Mossimo Giannulli)；這些家長迄今受到包括緩刑、坐牢九個月不等的懲罰。