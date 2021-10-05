關心環境正義 陳美帆開啟大學之門

陳美帆(右二)與家人合影。陳美帆提供

「我看了一部紀錄片，女主角在一間工廠內為了環境正義而戰，我們不能在不提供解決辦法的情況下，直接叫人們停止破壞環境，所以我認為，提倡保護環境，得從政策改變」；對維持社會正義與環境保護議題有濃烈興趣的陳美帆(Georgia Chen)，今秋將到華府的喬治城大學(Georgetown University)主修政治經濟和環境研究，希望透過自身力量，改變社會並為保護環境帶來進步。

18歲的陳美帆從小就關心社會正義與環境保護，受到在「紐約時報」工作父親的影響，喜歡寫作的她，寫了不少關心氣候變遷 的文章，她也相當關心時事，在去年在全美發起的「黑人的命也是命」(BLM)運動期間，陳美帆也積極發表自己的想法。

會對如此話題產生興趣，陳美帆說，她在一個電影節中看了一部與環境保護相關的電影，其中的女主角以「小蝦米對抗大鯨魚」的姿態，隻身對抗工廠，尋求環境正義，「但是沒有解決方法，要如何說服人們停止破壞環境？」陳美帆說，華府是美國政治中心，如果能從政治去改變，未來將可以更實質的方式，協助環境保護與氣候變遷。

陳美帆對維持社會正義與環境保護議題有濃烈興趣，將到華府的喬治城大學主修政治經濟和環境研究。陳美帆提供

充滿正義感的陳美帆，除了在大型議題上發揮寫作長才，也非常關心自己居住的社區；住在新澤西州亞裔人口僅有4%的多元社區，陳美帆說，每次跟朋友出去，朋友都只想要吃美式大型連鎖餐廳，「但是我們社區有這麼多不同的食物，為什麼不能敞開心胸，嘗試其他食物與文化呢？」

於是陳美帆開始與當地報社合作，協助撰寫專欄，以「這樣20元」(Here's 20 Bucks)為題，介紹並評論社區好吃又價廉的美食，如今她為報社撰稿已經兩年多；她表示，印象最深刻的一次採訪，是訪問當地一間土耳其餐館的老闆，為了開餐館而移民 美國，「移民有勇氣能夠從自己熟悉的環境，搬到完全陌生的國度去追求夢想，讓我對移民的勇氣產生敬畏之心。」

專欄不僅只寫好吃好玩的議題，在新冠肺炎疫情 期間，餐館被迫關閉，陳美帆也打電話給曾經採訪過的餐館詢問近況，發現不少由於難獲得政府紓困，已經永久關門，她也撰文呼籲社會重視該情況。

陳美帆(左)由於母親跟團購，意外對西洋劍產生興趣。陳美帆提供

高中課餘的時間，陳美帆也對跳舞與西洋劍有興趣，去年擔任學校西洋劍社的社長；她說，接觸西洋劍完全是因為母親參加團購「Groupon」，她也沒多想就答應了，後來才發現玩西洋劍的人充滿競爭力，還非常友善，因此開啟了她的西洋劍之路，還參加過全國比賽。

陳美帆說，藉由參加課餘活動，她交到許多好朋友，同時也為高中生活寫下美好回憶，在去年疫情期間，課程與課外活動都轉為線上，也讓缺乏社交的學生，產生前所未有的孤立感，但自己卻相當幸運，這些課餘活動的朋友們在疫情期間仍保持聯絡，並在申請大學的道路上給她支持。

陳美帆與家人合影。陳美帆提供

課外活動不僅讓陳美帆結交更多同年齡層的朋友，一路上的導師也為她提供很多資源；「西洋劍教練在我申請大學的時候，幫忙寫了一篇很棒的推薦信，而在大學申請過程中，我也把跳舞和西洋劍的經歷寫在履歷上」，陳美帆認為，課外活動是協助高中生，能順利申請上理想大學的必備材料。

身為社區中的少數亞裔，陳美帆表示，她以自己的文化背景自豪，也會與身邊朋友分享亞洲文化；不會說中文的她，希望在明年疫情好轉之後，能到台灣學習中文，增強自己的語言能力。

陳美帆(右)與姊姊陳怡帆。陳美帆提供

對於高中生如何能順利申請大學，陳美帆以自身的經歷為例，表示課外活動讓她更了解自己的熱情，以及決定大學想要精進的方向；在寫專欄時，她研究種族、暴力、氣候變遷等社會問題，發現自己想要做與政治和社會正義相關的行業，於是主修選擇了政治經濟和環境研究。

陳美帆也提醒，高中生不應該只是為了升學而參與課外活動，「如果抱持不正確的心態，最後參與課外活動只會變成是另一種『工作』，自然無法在活動中表現得好」；她認為，只有真正找到熱情所在，並努力參與實踐，才能為自己的學生生涯創建更美好、多采多姿的回憶。

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