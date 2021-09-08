開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

8月23日，邁阿密一所公校前，教師歡迎學生到校。(美聯社)

佛羅里達州邁阿密-戴德郡公立學區 (Miami-Dade County Public Schools)從8月底開學以來，短短兩周已有13名學區教職員工感染新冠病毒死亡。「戴德聯合教師工會」(United Teachers of Dade)主席凱拉‧赫南德茲-馬特斯(Karla Hernandez-Mats)7日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，13名染疫死亡案例當中有4人是老師，警衛1人，校園餐廳員工1人，還有7名校車司機，13人都沒接種新冠疫苗 。

赫南德茲-馬特斯受訪時說：「他們都是很棒的教育界人士，他們的過世讓社區受到極大衝擊。」

邁阿密-戴德郡公立學區發表聲明表示，任何職員的過世都讓像大家庭一樣的學區感到傷痛，「我們對失去親人的家屬表達關心與慰問，也為他們禱告」。

報導指出，邁阿密-戴德郡公立學區疫情追蹤統計表只公布染疫確診案例，並沒有死亡案例的數字。

根據邁阿密-戴德郡公立學區對於新學年的疫情追蹤統計是從8月13日開始，目前累計已有147名學生及186名學區職員確診。新學期開學日是8月23日。

邁阿密-戴德郡公立學區是佛州 規模最大的學區。共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)雖然下令佛州校園全面禁戴口罩，但邁阿密-戴德郡公立學區自行頒布了戴口罩規定。

赫南德茲-馬特斯表示，為了紀念染疫過世的教職人員，7日特別為學區員工設立新冠疫苗接種站，活動展開幾個小時裡，就有40人前來接種第一劑新冠疫苗。她說，雖然人數不多，卻讓人看到希望，也感到欣慰。她表示，幾周後會以相同方式成立接種站，讓這些學區員工接種第二劑疫苗。

她說：「大量的不實訊息讓這個原本就處於弱勢的社區，對疫苗產生畏懼。」她表示，根據郡政府衛生局提供數據，非洲裔社區的新冠疫苗施打率僅約30%，遠遠低於平均，13名染疫過世的學區員工都是非洲裔。