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前FDA局長：Delta擴散 東北部入冬確診恐增

愛阿華州禁上學戴口罩 殘疾生家長怒提告

編譯周芳苑／綜合3日電
一對殘疾學生的家長3日提訴，試圖推翻愛荷華州不准學校要求戴口罩的法律，認為這危及學生健康並剝奪平等教育機會，被告包括州長雷諾茲(握手者)。(美聯社)
一對殘疾學生的家長3日提訴，試圖推翻愛荷華州不准學校要求戴口罩的法律，認為這危及學生健康並剝奪平等教育機會，被告包括州長雷諾茲(握手者)。(美聯社)

一群殘疾學生的家長3日提訴，試圖推翻愛阿華州不准學校要求戴口罩的法律，認為這危及學生健康並剝奪平等教育機會；這起訴訟獲得美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)和多個殘疾人權益組織支持。

在愛州染疫病例和住院人數攀升至去年冬季以來最高紀錄之際，該項法律備受批評。聯邦教育部本周開始調查這項法律、以及其他四個共和黨領導州的類似措施是否歧視殘疾或健康不佳學生。

法律關係到年齡小無法接種疫苗且殘疾的兒童，他們面臨染疫並導致嚴重病症的風險。

康瑟爾布拉夫斯(Council Bluffs)一對雙胞胎男孩的母親，3日在該州聯邦法院提起這一訴訟，法官安排下周舉行公聽會，討論是否採行臨時禁令以阻止愛州執法。

家長表示，愛州法律讓殘疾學童無法面對面學習，違反「美國殘疾人法」(Disabilities Act)和「復健法」(Rehabilitation Act)。

已在南卡提起類似訴訟的美國公民自由聯盟殘障權利方案主任蘇珊‧米茲納 (Susan Mizner) 說，禁止學校以合理措施保護學生，等於迫使家長在孩子教育和健康之間二選一。

訴訟被告包括愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)、教育廳官員安‧萊博(Ann Lebo)和第摩因等四個學區。

雷諾茲日前在記者會上辯稱，該州確診案增加並未引起恐慌，兒童患重症風險小，還說住院率低令人鼓舞；家長若擔心未接種疫苗慢性病童在教室上課不安全，可選線上課程，她聽到更多家長說戴口罩妨礙學習。

米茲納則在3日記者會上說，有些遠程課程採預錄課程，學生不與教師即時互動，對於需要肢體互動的殘疾學生特別不合適。

疾病控制預防中心(CDC)建議教室內師生人人戴口罩，愛州法律與該防疫指南牴觸。

愛州50萬名學生已開始上課，該州過去一周平均每天約有1200個確診病例，其中四分之一是17歲及以下的人；截至1日，全州確診住院患者中約5%在17歲或以下。

美國公民 教育部 口罩

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