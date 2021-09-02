網課1年後…這州「標準化考試」亞裔生通過率跌20%

維州教育廳本周公布疫情以來的首次「標準學習考試」(Standards of Learning tests，SOL)結果，顯示全州學生在2020-21學年的考試通過率下滑。（路透）

維州 教育廳本周公布疫情以來的首次「標準學習考試」(Standards of Learning tests，SOL)結果，顯示全州學生在2020-21學年的考試通過率下滑，不同族裔及社會經濟條件學生的成績，也在持續一年多的網課後，差距再度擴大；該結果引家長擔憂，也有人質疑考試時機，指目前該州各公校 系統，仍在追趕因遠程上課而落後的進度。

此次最新SOL考試在今春舉行，結果顯示69%的學生通過閱讀考試，54%通過數學考試，59%通過科學考試；但與上次SOL考試(2018-19學年)相比，三科目通過率均下滑，當年閱讀通過率為78%，數學82%，科學81%。

往年99%的維州學生參加SOL考試，今年只有75%參加了閱讀考試，79%的學生參加數學考試，80%的學生參加科學考試；教育專家指，SOL考試需學生本人到教室完成，因為疫情，部分公校系統允許家長選擇孩子不參加考試。

考試結果亦表明，非裔、西語裔、低收入家庭學生與白人、亞裔、富裕家庭學生的成績差距拉大，尤其是數學和科學；通過數學和科學考試的非裔、西語裔及低收入家庭學生，比上次考試下滑近三成，白人及亞裔學生在同科目的通過率也下滑了15%-20%。

SOL考試通過率下滑也體現在各學區，維州最大的公校系統費郡公校，學生此次在閱讀、數學、科學考試的通過率分別下滑8%、25%、19%；阿靈頓郡公校學生的閱讀通過率下滑5%，數學通過率則下滑21%；勞登郡(Loudoun)公校學生也是閱讀通過率下滑5%，數學下滑23%、科學下滑16%。

SOL考試是聯邦法律強制的年度考試，主要評估學生在閱讀、數學、科學這三科的表現，地方公校系統及州教育官員通常根據該考試判定學校的資質(accreditation)、測量教師的授課效果，以及學生的學術進步，SOL考試成績有時也被用於分班決策；去年因為疫情，維州獲聯邦教育部 豁免，未舉辦2019-20學年的SOL考試。

州教育總監雷恩(James F. Lane)表示，最新考試結果印證了一個事實，即學生不能中斷到學校上實體課，才能有效學習，學校社區提供的連結、構架和支持是無可替代的。

還有家長擔心此次考試結果影響子女的分班，費郡公校表示，學生分班考量因素眾多，SOL分數只是其中一項，之後家長也可對分班結果申訴。