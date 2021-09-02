我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

水淹紐約法拉盛 鍋爐家電泡湯 60件禮服水上飄

網課1年後…這州「標準化考試」亞裔生通過率跌20%

記者羅曉媛／維州報導
維州教育廳本周公布疫情以來的首次「標準學習考試」(Standards of Learning tests，SOL)結果，顯示全州學生在2020-21學年的考試通過率下滑。（路透）
維州教育廳本周公布疫情以來的首次「標準學習考試」(Standards of Learning tests，SOL)結果，顯示全州學生在2020-21學年的考試通過率下滑。（路透）

維州教育廳本周公布疫情以來的首次「標準學習考試」(Standards of Learning tests，SOL)結果，顯示全州學生在2020-21學年的考試通過率下滑，不同族裔及社會經濟條件學生的成績，也在持續一年多的網課後，差距再度擴大；該結果引家長擔憂，也有人質疑考試時機，指目前該州各公校系統，仍在追趕因遠程上課而落後的進度。

此次最新SOL考試在今春舉行，結果顯示69%的學生通過閱讀考試，54%通過數學考試，59%通過科學考試；但與上次SOL考試(2018-19學年)相比，三科目通過率均下滑，當年閱讀通過率為78%，數學82%，科學81%。

往年99%的維州學生參加SOL考試，今年只有75%參加了閱讀考試，79%的學生參加數學考試，80%的學生參加科學考試；教育專家指，SOL考試需學生本人到教室完成，因為疫情，部分公校系統允許家長選擇孩子不參加考試。

考試結果亦表明，非裔、西語裔、低收入家庭學生與白人、亞裔、富裕家庭學生的成績差距拉大，尤其是數學和科學；通過數學和科學考試的非裔、西語裔及低收入家庭學生，比上次考試下滑近三成，白人及亞裔學生在同科目的通過率也下滑了15%-20%。

SOL考試通過率下滑也體現在各學區，維州最大的公校系統費郡公校，學生此次在閱讀、數學、科學考試的通過率分別下滑8%、25%、19%；阿靈頓郡公校學生的閱讀通過率下滑5%，數學通過率則下滑21%；勞登郡(Loudoun)公校學生也是閱讀通過率下滑5%，數學下滑23%、科學下滑16%。

SOL考試是聯邦法律強制的年度考試，主要評估學生在閱讀、數學、科學這三科的表現，地方公校系統及州教育官員通常根據該考試判定學校的資質(accreditation)、測量教師的授課效果，以及學生的學術進步，SOL考試成績有時也被用於分班決策；去年因為疫情，維州獲聯邦教育部豁免，未舉辦2019-20學年的SOL考試。

州教育總監雷恩(James F. Lane)表示，最新考試結果印證了一個事實，即學生不能中斷到學校上實體課，才能有效學習，學校社區提供的連結、構架和支持是無可替代的。

還有家長擔心此次考試結果影響子女的分班，費郡公校表示，學生分班考量因素眾多，SOL分數只是其中一項，之後家長也可對分班結果申訴。

公校 教育部 維州

上一則

疫情影響成績？維州標準化考試通過率均下滑

延伸閱讀

疫情影響成績？維州標準化考試通過率均下滑

疫情影響成績？維州標準化考試通過率均下滑
初高中將設接種點 家人也可打…亞裔青少年都至少打過一針

初高中將設接種點 家人也可打…亞裔青少年都至少打過一針

不滿教育局開學準備 市議員：家長難放心

不滿教育局開學準備 市議員：家長難放心
艾妲颶風掃尾 大華府1死 逾5000人斷電 水淹北維公路

艾妲颶風掃尾 大華府1死 逾5000人斷電 水淹北維公路

熱門新聞

圖為佛州邁阿密-戴爾郡抗拒州長規定，要求學生上課戴口罩以策安全。(美聯社)

教育部對5州禁止學生到校戴口罩啟動侵權調查

2021-08-30 15:40
獲得羅茲獎學金的亞裔夢想生朴鎮終於可放心赴英深造，不必擔心無法返回美國了。(美聯社)

別怕回不了美國 2夢想生獲羅茲獎學金 放心赴英留學

2021-08-27 20:39
美國加州大學柏克萊分校29日舉行畢業典禮，來自台灣的周愷揚代表Haas商學院畢業生致詞。圖／周愷揚提供

加州大學Haas商學院畢典 首見台生致詞

2021-09-01 06:53

超人氣

更多 >
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒