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別怕回不了美國 2夢想生獲羅茲獎學金 放心赴英留學

記者張聲肇／綜合報導
獲得羅茲獎學金的亞裔夢想生朴鎮終於可放心赴英深造，不必擔心無法返回美國了。(美聯社)
獲得羅茲獎學金的亞裔夢想生朴鎮終於可放心赴英深造，不必擔心無法返回美國了。(美聯社)

法律顧問27日說，兩名獲得羅茲學者獎學金(Rhodes Scholarship)的「夢想生」終於可放心赴英國深造，不怕回不了美國了。

波士頓WilmerHale法律事務所說，七歲就來美國的哈佛醫學院亞裔學生朴鎮(Jin Park，音譯)上周獲移民局同意，到英國牛津大學深造；同時獲准的還有2020年哥倫比亞大學畢業的波特斯(Santiago Potes)；波特斯也獲羅茲獎學金，但因為不確定是否能夠再返回美國，一直不敢去。

羅茲獎學金基金會駐美代表葛爾森(Elliot Gerson)說，這兩名羅茲獎學金得主終於可以放心下個月赴英進修學業，日後可以「安全、合法地回到他們唯一的國家」，令人興奮。

目前就讀於哈佛醫學院，22歲的朴鎮不願就此發言，說他要拿到移民局的白紙黑字公函才真正放心；他2018年還是大學部主修分子與細胞生物學期間，就拿到羅茲獎學金；當時川普政府要廢掉歐巴馬政府制訂的「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生計畫)，他就放棄赴英。

波特斯擁有東亞研究學位，也精於中古、文藝復興歷史，他說他要將留英所學回報美國，因為他有今天，都是美國給他的。

拜登上台後，希望國會通過法案，將歐巴馬以行政命令完成的「夢想生」政策法制化；民主黨國會議員打算讓夢想生不但獲得「暫時合法居留」地位，未來歸化為公民也有法律依據。

根據DACA政策得以居留美國的人數，最多時曾有80萬，現在約有65萬。2007年之前抵美時年齡不滿16歲才符合資格。

朴鎮念高中時，就熱心鼓吹讓夢想生制度法制化，他刻意申請羅茲獎學金，凸顯優秀夢想生連申請極具聲望的外國獎學金的資格都沒有；羅茲獎學金基金會還因此修訂授予辦法，讓「身分未定」的移民學生也可以申請。得獎者可到牛津大學進修兩年，一切費用由基金負擔。

美國 夢想生 移民局

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