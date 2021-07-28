疫情影響 美國所有族裔學童數學與閱讀都退步

美國學童受到疫情影響，所有族裔學生的數學、閱讀雙雙退步，儘管某些學生今春返回教室上課，落後狀況卻未改善。圖為德州一所小學學童戴口罩上課。(美聯社)

顧問機構麥肯錫公司(McKinsey & Company)與非營利學習評估機構NWEA最新研究報告指出，美國 學童受到疫情 影響，所有族裔學生的數學、閱讀雙雙退步，儘管某些學生今春返回教室上課，落後狀況卻未改善。專家指出，一對一或小組教學、每周多次的密集式家教，最能達到立竿見影的補救效果，但喬治亞州立大學(Georgia State University)研究報告估計，如此一來每名學生一年要花3800元家教費用。

NWEA研究報告是以全美公立學校550萬名三年級到八年級學生2020至2021學年度考試成績為根據，與2019年間的成績紀錄做比較。研究人員發現，美國學童疫情期間的學業退步，從疫情發生初期就開始，隨著時間累積一路惡化，某些學生今年春季雖然回到校園上課，學業落後的狀況卻沒能改善。另外，德州與印地安納州公布上學年州考成績，數學、閱讀同樣出現明顯退步。

NWEA研究報告指出，就讀小學三年級的拉丁裔學生，2021年春季的數學成績比2019年同期降低了大約17%，非洲裔三年級學生也退步了15%，亞裔及白人學生成績則約下降9%，美洲原住民學生則退步14%。

負責撰寫研究報告的NWEA資深研究員路易斯(Karyn Lewis)說，這個結果令人無法接受，夜不能寐。

路易斯說，疫情疲乏(pandemic fatigue)可能是導致學生學業退步的原因。

研究人員發現，美國出現疫情之後，學生成績很快便開始退步，到了2020年秋季略見改善，但入冬之後落後情形卻變得更加嚴重，狀況持續到2021年春季，雖然某些學校陸續恢復讓學生進教室上課，學業退步的問題都沒能解決。

以全美160萬名今春參加州 考的小學生為研究對象的麥肯錫研究報告指出，2020至2021學年度接近尾聲時，平均而言學生的學習狀況比往年大約落後4個月到5個月。麥肯錫研究報告主筆艾瑪‧多恩(Emma Dorn)指出，學生的閱讀成績落後，糟糕程度跟數學成績一樣。

多恩說，研究結果恐怕未能確實反映學生學業退步的實際狀況，因為研究對象是以進教室參加州考的學生為主，並未包括遠距上課的學生。

紐約時報報導，研究顯示，一對一或小組教學、每周多次的密集式家教，最能達到拉抬成績的效果，但開銷卻頗為昂貴，喬治亞州立大學研究報告估計，每名學生一年要花3800元家教費用。相較之下，學校每天延長上課時間，每名學生一年花費估計僅須800元，參加暑期學校每名學生的學費大約1100元起跳。