助華生發現潛能 輔導老師：孩子的人生 屬於他自己

芝加哥嘉里高中學生輔導部主任羅佩琪。(羅佩琪提供)

高中是每個人的人生發展關鍵，在學生人數多達1800名的芝加哥公立嘉理大學預科高中(Thomas Kelly College Prep. )擔任輔導部主任的羅佩琪(Vicki Law)說，尤其16、7歲的孩子要進入大學或就業 前的一段時間，面臨了就讀科系、生涯規劃等重大關卡，最容易與老師、家長產生觀點差異甚至鬧翻的混亂時刻，這時她總是會盡力擔任師長、學生間的橋樑，讓三方理解「孩子的人生，不是我們老師的，也不是爸媽的，是屬於他自己的」。

在華生多達300多名的嘉理高中擔任輔導老師的羅佩琪，輔導過不少華人 學生，「高中時期不但有學業、社交的壓力，不少華人學生來自新移民家庭，更同時面臨了文化與環境的適應問題」，因此如何協助這些孩子度過這段發現潛能、正確選擇未來方向的時期，可說是每位輔導老師的艱巨任務。

「想了解學生想什麼，第一要件就是要讓他們願意相信你」，高中時期的老師對半大不小的高中生很重要，「學生相信你，才會讓他們對你暢所欲言，在此同時，老師也要不斷嘗試打開學生心扉，不要因為學生的沉默而輕易放棄」，羅佩琪說，高中老師應時時提醒自己，要為學生創造安全環境，讓孩子可以舒服表達自己。

她說，輔導高中孩子的工作，主要分成三個範疇：

第一，「學習輔導」：確定學生們選的學分符合畢業要求，且學生在校期間每年都會檢視。

第二，「社交情緒輔導」：了解孩子面臨的壓力與他們如何因應壓力。

第三，「生涯目標輔導」：芝加哥公校對此建立了「學習計畫成功」項目，協助學生了解自己的興趣，以及建議可能的職場領域。

羅佩琪說，高一生需接受「Naviance平台」的測試評估，這項評量可以幫助學生探索不同的專業或興趣，輔導老師會藉著此檢測結果，一對一與高一生分析討論，她說，當然這不會是唯一的選擇，老師還是會鼓勵學生多多探索其他可能，不會也不要把大門輕易關上。

芝加哥嘉里高中學生輔導部主任羅佩琪時常會鼓勵學生關注社區，找出自己喜愛的興趣與方向。(羅佩琪提供)

學生上高二時，上述平台的數據將進一步深入分析學生有興趣的工作信息，包括內容、需要學歷、需要哪些技術、工資等，許多學生會以「薪資高低」作為唯一考量標準，這時老師必須扮演提醒者角色，仔細向孩子解說工作將佔據生活的一大部分，假使上班不開心，幾乎1／3的人生時間都會陷入痛苦與挑戰。

對高三生，老師主要就是協助學生選擇大學，「當然不是非上大學不可，但仍需為孩子提供數據說明上大學利弊，例如高中學歷與大學學歷間的工作機會、工資高低等差異」。

最後一年的高四，也是狀況較多的一年，這時應提醒學生「不要鬆懈、不要放飛自我」，輔導老師從開學起就會逐一約談應屆畢業生，「每個學生環境、想法、家庭狀況不同，要以他們的成績、表現，來協助他們分析選擇最適合潛能的大學或科系」。

選讀哪所學校、科系，經常會出現任課老師、學生與家長三方看法各異的狀況，例如華人家長覺得去讀軍校最好，因為「讀大學不用花錢，買房有資助」，但包括學生與家長通常都不清楚「軍校不是想讀就能讀，而且入讀後也有其他的限制與條件」，輔導老師必須讓雙方都能充分理解後，再讓孩子做出選擇。

羅佩琪說，大部分的家長唯一要求是，「孩子進大學且變成功人士」，也有不少父母覺得「送子女來學校讀書，老師就要對孩子未來負全責」；當然也有一些爸媽很緊張，會特意來找老師，告知老師他們家庭的要求；另外還有少數家長會要求孩子一定要就讀他們指定的科系。

她舉例，家長反對孩子去念藝術，覺得賺不了錢，這時老師需向父母提供就業數據，讓爸媽了解孩子的天分以及如何做最好發揮，「學生的人生是他們自己的，不是老師的，也不是父母的」，是羅佩琪最常掛在嘴邊的叮嚀。

另方面，網路時代帶來的霸凌 或「社交媒體成癮」問題，也是現階段高中生時常遭遇的困擾，她說，學生出現網路霸凌或沉迷打電動遊戲等問題時，校方告知孩子家長時，很常面臨無法獲得家人配合的無奈情形。羅佩琪特別呼籲家長，不要忘了「家庭是學生最重要的一部分，學校只是協助角色」。

芝加哥嘉里高中學生輔導部主任羅佩琪(右五)說，誠懇、保持開放之心與讓學生需要時找得到你，是老師陪伴學生度過高中生涯的要件。(羅佩琪提供)

她也特別提到，有時候的確不能全怪家長，例如許多華人父母忙於工作養家，但他們都很關心孩子，卻因為與孩子相處時間有限，同時存在語言文化隔閡，「想幫孩子卻出不了力」，或是「使力用錯方向」，一些華人爸媽表達關心孩子的方式，還是比較偏向傳統「責罵式」，然而很多時候並不適用於在美國生活長大的孩子。

遇到上述情況時，老師的角色就很重要，羅佩琪說，這時她會觀察孩子的喜好，在他們情緒低落時提供一些他們喜歡從事活動的信息，轉換注意力，舒緩學生壓力。

在高中擔任老師很難，在高中當輔導老師更難，半熟不熟的孩子情緒千變萬化，多元族裔家長也往往有許多既定教養模式，羅佩琪說，她的經驗歸納出，老師應對學生「保持開放之心」、「要誠懇」、「要讓學生需要時找得到你」，儘管工作壓力大，但陪伴這些「小大人」跨過人生最艱難的其中一段過程，找到最適合他們的未來，讓羅佩琪覺得一切辛苦都值回票價。

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