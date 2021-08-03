陪伴孩子建立思辨能力 包東宇：過程比分數更重要

包東宇(前左)夫婦帶著兒子包恆睿(後)及女兒，到球場觀看足球賽，實際體驗運動賽事氣氛。(包東宇提供)

「孩子如白紙，不要太過糾結孩子成績是不是全優，盡量提供他們廣泛接觸興趣愛好的自由機會，讓他們慢慢摸索並找出真正的興趣，去描畫屬於他們自己的多彩人生。」，暑假來臨，包東宇沒有為15歲兒子安排一堆學術考試加強班，而是支持他參加足球 夏令營，還陪孩子去現場看職業足球比賽，「不是因為兒子有足球天分，而是想要讓他在成長階段，擁有各種體驗」。

他說，高中階段的孩子，正經歷關鍵的生涯抉擇，許多亞裔父母卻掉入「過於重視結果」的陷阱，夫婦均從事教育 工作的包東宇說，陪著孩子建立思考與抉擇能力的「過程」，遠比考試分數對青少年發展更關鍵。

15歲的兒子包恆睿就讀芝加哥頂尖的佩頓大學預科高中(Walter Payton College Prep)，這所學校錄取學生的比率堪稱與長春藤名校無異。包東宇說，兒子的學業成績不錯，但並非屬於超級學霸或天才學生，他坦言，他與妻子跟其他華人 家長一樣，從小就重視子女教育。

不過，夫婦都是老師的包東宇說，「成績絕對不是決定孩子未來成敗的唯一關鍵」，與其不斷逼迫子女必須交出全A成績單，做父母的更應該參與孩子生活，多多觀察他們，找機會和他們聊天溝通。包東宇夫婦的教養原則就是盡可能幫助建立孩子建立更廣視野，讓他們從小就有接觸各種活動、課程和更具世界觀的開放環境。

包恆睿喜愛烘焙，父母也經常安排時間讓他可以去做喜歡做的事情。(包東宇提供)

「望子成龍很正常，但不只是學校成績才能顯現孩子成功與否」，包東宇說，不少華人家長從小就為孩子「孟母三遷」，選擇好的學校讓子女有較佳的教育初始起點無可厚非，他也十分支持，但因為文化與傳統的觀點差異，「分數」往往成為華人父母判斷孩子「乖不乖，優不優秀」的準則，「這對孩子並不公平，也可能誤導子女未來的生涯選擇」。

包東宇說，家長對孩子學業成績是要關注，但不應強硬要求，「抱持開放態度，鼓勵孩子自己掌控學習」，父母應投注相當的精力協助子女培養個人的興趣愛好，「很多孩子從小就學習功夫、鋼琴、運動、舞蹈等18般武藝，我很贊成在子女年幼階段，為他們廣開學習大門的作法」，因為多多接觸不同類型項目，孩子才有機會充分認識自己、逐漸發展自己的喜好。

他也提到，孩子剛接觸新的學習與項目時，往往不一定立刻就顯示出濃厚興趣，而要堅持一陣子才會找到自己方向，「爸媽能做的就是鼓勵他們不要蜻蜓點水就輕言放棄」。

自己從事教師工作多年，加上孩子上了高中，包東宇的最大體會就是「家長心態要開放，不要太過糾結孩子成績好不好，應該要讓孩子有機會接觸更大的世界」，他說，一些華人子弟學業成績出眾，但與其他同學缺乏話題，也沒什麼特別的興趣愛好，「很多家長都忽視了子女社交能力和個性的培養」，他說，這對孩子的人格完善與健康成長都十分不利。

他分享經驗說，希望每個家有中學高中生的父母，不要忘了「適時給孩子引導並提供各種機會」，而不是光向孩子丟出各種成績要求與壓力，包東宇說，尤其是協助從初中邁入高中的孩子找到自己、找到興趣，培養他們的內驅力，才能讓子女邁開大步在未來人生中成長前進。

雖然兒子進了頂尖高中，等於拿到了未來進入名牌大學的預約號碼牌，但包東宇說，其實與周遭朋友優秀孩子比，覺得自己孩子並不算太出色，「孩子快樂，性格健康，才能走得更久更遠」。

喜歡烘焙的包恆睿，有空時會為家人、同學親手製做生日蛋糕。(包東宇提供)

他說，尤其初中到高中這個階段非常關鍵，如果父母沒有在旁陪伴、沒有引導、沒有注意孩子成長的挑戰，可能孩子就會遭遇很大的衝擊，「對於青春期的高中孩子，不再適用於小學或初中生時“虎媽”式的高壓管控，應以鼓勵引導取代給予孩子精神壓力」。

自己與妻子都是文科生，但他們從小就讓孩子廣泛接觸各種領域的活動，而從帶著孩子體驗日全蝕、陪著看火箭發射直播、參觀航空航天博物館等的過程中，包恆睿逐漸找到自己對於「航天太空工程」格外感興趣，「初中畢業時，他主動告訴我以後想往這個領域發展」，包東宇說，兒子找到自己的方向，而不是「依照父母規劃的方向」，是他最感到欣慰的事情。

爸媽的陪伴也是子女成長中不可或缺的環節，「小時候上學前，我們每天陪他讀書、，唸睡前故事，長大後，尤其是在疫情居家和上網課期間，我們也盡量安排每天半小時大家圍在餐桌旁一起讀書和交流」，包東宇說，安排家人定期有品質的親子相處時間，在目前手機、電腦使用氾濫的年代格外重要，「每個孩子都是不同的，教養子女可能沒有萬應良方，但把孩子的教育全部丟給學校，或全部交給科技代養的家長，在我看來，當子女成長後，多半會有遺憾」。

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