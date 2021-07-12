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德州、伊利諾夏令營爆疫情 恐影響秋季開學

記者張聲肇／綜合報導
CDC接獲多州夏令營有學童感群聚感染現象，正提高警覺，是否影響秋季開學。圖為伊利諾州一處夏令營的學童準備上課。(美聯社)
CDC接獲多州夏令營有學童感群聚感染現象，正提高警覺，是否影響秋季開學。圖為伊利諾州一處夏令營的學童準備上課。(美聯社)

德州、伊利諾等州近幾周都有夏令營爆發新冠疫情，甚至傳染到附近社區的案例，官員擔心會影響到秋季開學後的情況。

密蘇里、佛州和堪薩斯州也有夏令營集體感染事故，根據約翰霍普金斯大學統計，這些群聚感染已逆轉全美國的新冠病毒疫情，過去兩個禮拜確診人數從每天平均1.2萬人陡增60%，到1.95萬人。

確診人數增加兩大原因是未接種的人感染，以及Delta變種病毒株。

密蘇里州科學教師福特(Gwen Ford)本來看到春天以後病疫趨緩，才讓12歲的女兒報名基督服務營，他女兒在營地快樂了一個禮拜，她就收到通知，說夏令營有成員染疫，而且就是和她女兒朝夕相處的學生。

她說，她嚇了一跳，擔心女兒也被傳染；幸好檢測為陰性。她說她一定要女兒趕快打疫苗。「真的讓人神經緊繃，好不容易可以放鬆一下了，居然就發生這種事。」

該夏令營的臉書網站說，染疫的海包括護士、員工和志工；夏令營所在地佩提斯郡衛生局長馬丁(JoAnn Martin)慨歎，要大家嚴肅看待病毒，打疫苗，「很困難。」

范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)教授薛福納(William Schaffner)說，去年關閉，今年重開夏令營會發生群聚感染，他一點都不驚訝。他說，病疫仍未解除就舉辦夏令營，會有何結果，他很懷疑夏令營主辦人員「想通」了沒有。

他說，按理，夏令營應該規定，所有成年人和年紀夠大的學員學生都應該打完疫苗，排班進餐，小孩子不要太多人睡一個房間，沒打疫苗的人在室內一律戴口罩。

休士頓地區，教會主辦的好幾百名年輕人參加的夏令營，130名年輕人和成年人檢測陽性反應。聯盟市清溪社區教會牧師衛斯理(Bruce Wesley)表示，這次爆發分兩批，第一批在營區，第二批是成員6月底回到家，傳染給家人。他在教會臉書網頁上說，「有些人，還全家都生病。」

伊利諾州公衛官員說，某一基督教夏令營也在6月中就發生85人感染事件，好幾名未打疫苗的年輕人住院，有些成員又去參加附近的會議，另外感染了11人。

疫苗 檢測 疫情

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